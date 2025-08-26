Connectez-vous
Bassirou Diomaye Faye attendu à Paris pour la rencontre annuelle du Medef

Mardi 26 Août 2025

Après avoir pris part à la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad9) et à l’Exposition universelle Osaka-Kansai 2025, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a quitté le Japon pour la France.

Selon la présidence, le chef de l’État est attendu ce mercredi 27 août à Paris, où il participera, en qualité d’invité spécial, à la rencontre annuelle des entrepreneurs français organisée par le Mouvement des entreprises de France (Medef).

Cet événement, qui réunit chaque année dirigeants économiques, décideurs politiques et investisseurs internationaux, sera l’occasion pour le président sénégalais de promouvoir les opportunités d’affaires et de coopération offertes par le Sénégal dans le cadre de son agenda de transformation économique.
 



