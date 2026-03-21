Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux soldats tombés lors de son message de l'Aïd

Samedi 21 Mars 2026 - 11:20

Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux soldats tombés lors de son message de l'Aïd

Le président Bassirou Diomaye Faye a appelé samedi les Sénégalais à "faire vivre l'esprit" du Ramadan au-delà du mois sacré, lors d'une déclaration après la prière de l'Aïd al-Fitr à la Grande Mosquée de Dakar, marquée par un hommage aux soldats récemment tombés dans le sud du pays.
 

"Merci à Allah pour sa miséricorde infinie de nous avoir permis de vivre et d'achever ce mois béni de Ramadan dans la paix et dans la ferveur", a déclaré le chef de l'État, saluant l'imam de la Grande Mosquée de Dakar "ainsi que l'ensemble des autorités religieuses et coutumières du pays pour leur rôle essentiel dans la préservation de nos valeurs et dans la préservation de notre cohésion sociale".
 

Le président a rendu hommage aux Sénégalais qui, "durant ces semaines, ont fait preuve de patience, de compassion, de générosité et de solidarité envers les plus vulnérables".
 

"Ce mois a une fois encore montré la force de notre nation, une communauté soudée, fidèle à ses valeurs de respect, de solidarité, de fraternité", a-t-il affirmé, appelant à "faire vivre cet esprit au-delà du Ramadan".
 

Bassirou Diomaye Faye a également adressé "une pensée fraternelle à tous nos compatriotes de toute confession qui partagent avec nous les valeurs de foi, de paix et de solidarité", soulignant l'unité nationale au-delà des différences religieuses.
 

"Ensemble, dans l'unité et dans le sens des responsabilités, nous continuerons à faire avancer notre pays avec confiance et détermination", a-t-il poursuivi.
 

Le président a conclu sa déclaration par un hommage appuyé aux forces armées. "Je voudrais exprimer mes condoléances émues à l'ensemble des familles et à toute la nation pour la perte des soldats que nous avons enregistrés récemment dans le sud du pays", a-t-il déclaré, ajoutant : "J'en profite aussi pour souhaiter prompt rétablissement à l'ensemble des blessés".
 

"Qu'Allah accepte nos prières et nos sacrifices, qu'il exauce nos vœux les plus sincères, qu'il bénisse durablement le Sénégal", a conclu le chef de l'État.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Korité 2026 : La CMS annonce la fête pour le vendredi 20 mars au Sénégal

18/03/2026

Les nominations en conseil des ministres de ce mercredi 18 mars 2026

19/03/2026

Malang Diédhiou : « Personne ne peut invalider le résultat d'un match définitif »

18/03/2026

Mali : Le préfet de Dioïla échappe à ses ravisseurs du JNIM après un mois de captivité

15/03/2026

Partenariat Sénégal-USA : 135 millions de dollars pour booster le système sanitaire

14/03/2026

GTA : les contrats du gaz peuvent-ils être renégociés ?

15/03/2026

Korité 2026 : La Coordination des Musulmans et la Communauté Oumarienne fêtent vendredi

19/03/2026
SERVICES
24 HEURES

Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux soldats tombés lors de son message de l'Aïd

21/03/2026

Fin de cavale à Grand-Yoff : Un multirécidiviste tombe pour vol de moto à main armée

21/03/2026

Comment prier l'Aïd al-Fitr selon le rite malékite au Sénégal ?

21/03/2026

Zakat al-Fitr : pourquoi vous devez absolument la donner AVANT la prière de l'Aïd

21/03/2026

Programme Naatangue 2030 : La Banque mondiale débloque 135 millions de dollars pour le Sénégal

21/03/2026

Profanation à Thiaka Ndiaye : L'auteur présumé présenterait des troubles mentaux

21/03/2026

Migration circulaire 2026 : Le nouveau barème des salaires pour les ouvriers agricoles en Espagne

Migration circulaire 2026 : Le nouveau barème des salaires pour les ouvriers agricoles en Espagne
Le salaire des ouvriers agricoles en Espagne connaît une légère hausse en 2026, portée par la...

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne 2026 : Le guide complet du BAOS

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne 2026 : Le guide complet du BAOS
Une opportunité majeure s'ouvre pour les travailleurs du secteur primaire. Dans le cadre du...

Concours Santé Sénégal 2026 : Calendrier complet et modalités de dépôt

Concours Santé Sénégal 2026 : Calendrier complet et modalités de dépôt
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé le lancement de quatre concours directs...