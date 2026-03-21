Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux soldats tombés lors de son message de l'Aïd

Le président Bassirou Diomaye Faye a appelé samedi les Sénégalais à "faire vivre l'esprit" du Ramadan au-delà du mois sacré, lors d'une déclaration après la prière de l'Aïd al-Fitr à la Grande Mosquée de Dakar, marquée par un hommage aux soldats récemment tombés dans le sud du pays.





"Merci à Allah pour sa miséricorde infinie de nous avoir permis de vivre et d'achever ce mois béni de Ramadan dans la paix et dans la ferveur", a déclaré le chef de l'État, saluant l'imam de la Grande Mosquée de Dakar "ainsi que l'ensemble des autorités religieuses et coutumières du pays pour leur rôle essentiel dans la préservation de nos valeurs et dans la préservation de notre cohésion sociale".





Le président a rendu hommage aux Sénégalais qui, "durant ces semaines, ont fait preuve de patience, de compassion, de générosité et de solidarité envers les plus vulnérables".





"Ce mois a une fois encore montré la force de notre nation, une communauté soudée, fidèle à ses valeurs de respect, de solidarité, de fraternité", a-t-il affirmé, appelant à "faire vivre cet esprit au-delà du Ramadan".





Bassirou Diomaye Faye a également adressé "une pensée fraternelle à tous nos compatriotes de toute confession qui partagent avec nous les valeurs de foi, de paix et de solidarité", soulignant l'unité nationale au-delà des différences religieuses.





"Ensemble, dans l'unité et dans le sens des responsabilités, nous continuerons à faire avancer notre pays avec confiance et détermination", a-t-il poursuivi.





Le président a conclu sa déclaration par un hommage appuyé aux forces armées. "Je voudrais exprimer mes condoléances émues à l'ensemble des familles et à toute la nation pour la perte des soldats que nous avons enregistrés récemment dans le sud du pays", a-t-il déclaré, ajoutant : "J'en profite aussi pour souhaiter prompt rétablissement à l'ensemble des blessés".





"Qu'Allah accepte nos prières et nos sacrifices, qu'il exauce nos vœux les plus sincères, qu'il bénisse durablement le Sénégal", a conclu le chef de l'État.





MS/NDARINFO



