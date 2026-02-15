FA Cup : Le coup de génie d'Habib Diarra qui envoie Sunderland en 8es de finale

Le talent sénégalais continue de briller sur les pelouses anglaises. Ce dimanche, lors du quatrième tour de la FA Cup, Habib Diarra a endossé le costume de sauveur pour Sunderland AFC.



En déplacement sur la pelouse d'Oxford United, les Black Cats ont dû batailler pour décrocher leur ticket pour le tour suivant, et c'est finalement de la chaussure du Lion de la Teranga qu'est venue la délivrance.





Dominateurs en début de partie, les joueurs de Sunderland ont obtenu un penalty logique à la 32ᵉ minute après une faute subie par le défenseur Dennis Cirkin dans la surface de réparation. Habib Diarra, spécialiste de l'exercice, n'a pas tremblé face au portier adverse pour inscrire son deuxième but de la saison.



Solide défensivement par la suite, l’équipe a su préserver cet avantage jusqu’au coup de sifflet final, s'offrant ainsi une place méritée parmi les seize meilleures équipes de la prestigieuse compétition.





MS/NDARINFO



