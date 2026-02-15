Mercato : Pourquoi le transfert de Mamadou Lamine Camara vers la Libye a échoué

Nouveau coup d'arrêt pour Mamadou Lamine Camara. Alors que le milieu de terrain sénégalais était attendu en Libye pour s'engager avec Al-Ahly Tripoli, l'opération a finalement échoué dans les dernières heures du mercato.



Le club libyen a tenu à clarifier la situation via un communiqué officiel, précisant que malgré un « accord définitif » incluant le paiement de la clause pénale, les documents requis par la FIFA n'ont pu être soumis à temps.





Selon Al-Ahly Tripoli, le blocage est survenu lors des ultimes étapes administratives, notamment concernant l’émission de la carte internationale de transfert. Le club assure avoir agi dans la légalité mais pointe un désaccord de dernière minute qui a ralenti le processus jusqu'à la fermeture des registres.



Pour l'ancien international U20, qui reste donc au Maroc avec la RS Berkane, ce scénario rappelle cruellement sa tentative infructueuse de rejoindre Stoke City en Angleterre l'été dernier.





MS/NDARINFO



