Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

CAN 2025 : Amara Traoré conteste la désignation de Regragui comme meilleur entraîneur

Jeudi 22 Janvier 2026

CAN 2025 : Amara Traoré conteste la désignation de Regragui comme meilleur entraîneur

Amara Traoré a contesté la désignation de Walid Regragui comme meilleur entraîneur de la CAN 2025. Pour lui, ce titre revenait de droit à Pape Thiaw, le technicien sénégalais qui a conduit le Sénégal au sacre continental.
 

« Le football, c'est une affaire de ressenti et de statistiques. C'est aussi une connexion émotionnelle. Pour désigner le meilleur entraîneur de la CAN 2025, on doit tenir compte de ces critères », a déclaré L'ancien sélectionneur national des Lions, établissant les paramètres d'évaluation d'un entraîneur lors d'une compétition continentale.
 

L'ancien sélectionneur des Lions a estimé que Pape Thiaw remplissait tous les critères pour mériter cette distinction. « Pape Thiaw a rempli toutes ces cases dans l'affectif du football continental, voire même mondial », a-t-il affirmé, soulignant l'impact émotionnel et technique du parcours du sélectionneur sénégalais.
 

Pour Amara Traoré, le verdict est sans appel. « Le meilleur entraîneur ne peut être autre que Pape Thiaw », a-t-il tranché, exprimant son désaccord avec le choix de la CAF qui a préféré récompenser le technicien marocain.
 

Cette prise de position de l'ancien sélectionneur national intervient dans un contexte où plusieurs observateurs du football africain s'interrogent sur les critères ayant présidé à cette désignation. Pape Thiaw a conduit le Sénégal au sacre continental en battant le Maroc en finale, tandis que Walid Regragui a terminé finaliste malheureux avec le pays organisateur.
 

La désignation de Regragui comme meilleur entraîneur malgré la défaite en finale a suscité de nombreuses réactions au Sénégal et dans plusieurs pays africains. Pour beaucoup, le sacre devrait automatiquement valoir à l'entraîneur champion la reconnaissance de meilleur technicien de la compétition.
 

L'ancien président de la Linguère, qui connaît bien les rouages du football continental pour avoir dirigé plusieurs sélections africaines, apporte ainsi sa voix au débat sur cette désignation controversée.
 

MS/NDARINFO

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

Pape Thiaw au Sénégal : "Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays"

Pape Thiaw au Sénégal : "Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays"
Pape Thiaw a livré ses vérités sur la finale controversée de la CAN 2025, s'expliquant sur sa...

Claude Le Roy défend le Sénégal : "Pape Thiaw a bien mené sa barque"

Claude Le Roy défend le Sénégal : "Pape Thiaw a bien mené sa barque"
Claude Le Roy a pris la défense du Sénégal après la finale controversée de la CAN 2025, allant...

"Par son œuvre, sa constance et son exemplarité" : Diomaye Faye célèbre Sadio Mané

"Par son œuvre, sa constance et son exemplarité" : Diomaye Faye célèbre Sadio Mané
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un hommage appuyé à Sadio Mané lors...

Bassirou Diomaye Faye aux supporters : "Ces femmes et ces hommes qui n'ont jamais cessé d'y croire"

Bassirou Diomaye Faye aux supporters : "Ces femmes et ces hommes qui n'ont jamais cessé d'y croire"
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un vibrant hommage aux supporters des...

CAN 2025 : quatre Lions dans le onze type dominé par le Sénégal et le Maroc

CAN 2025 : quatre Lions dans le onze type dominé par le Sénégal et le Maroc
La CAF a dévoilé mercredi le onze type de la CAN 2025, avec quatre joueurs sénégalais figurant dans...
LES PLUS LUS

Finale CAN : portes ouvertes à 15h, cérémonie de clôture à 18h30, coup d'envoi à 19h

17/01/2026

Sénégal : gel des importations de pomme de terre et d’oignon

16/01/2026

Finale CAN : le Soudanais Mahmoud Ismail désigné pour Sénégal-Maroc

16/01/2026

5 choses à savoir sur Jean-Jacques Ndala Ngambo, l'arbitre de la finale Maroc-Sénégal

18/01/2026

Le Sénégal lancera son deuxième satellite GAINDESAT-1B en 2026

16/01/2026

Mutation à la MAC du Pavillon spécial : ce que l'on sait de la nomination de Papa Modou Diouf

17/01/2026

El Hadji Malick Diouf : De la Medina à la finale de la CAN 2025

18/01/2026
SERVICES