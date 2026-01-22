CAN 2025 : Amara Traoré conteste la désignation de Regragui comme meilleur entraîneur

Amara Traoré a contesté la désignation de Walid Regragui comme meilleur entraîneur de la CAN 2025. Pour lui, ce titre revenait de droit à Pape Thiaw, le technicien sénégalais qui a conduit le Sénégal au sacre continental.





« Le football, c'est une affaire de ressenti et de statistiques. C'est aussi une connexion émotionnelle. Pour désigner le meilleur entraîneur de la CAN 2025, on doit tenir compte de ces critères », a déclaré L'ancien sélectionneur national des Lions, établissant les paramètres d'évaluation d'un entraîneur lors d'une compétition continentale.





L'ancien sélectionneur des Lions a estimé que Pape Thiaw remplissait tous les critères pour mériter cette distinction. « Pape Thiaw a rempli toutes ces cases dans l'affectif du football continental, voire même mondial », a-t-il affirmé, soulignant l'impact émotionnel et technique du parcours du sélectionneur sénégalais.





Pour Amara Traoré, le verdict est sans appel. « Le meilleur entraîneur ne peut être autre que Pape Thiaw », a-t-il tranché, exprimant son désaccord avec le choix de la CAF qui a préféré récompenser le technicien marocain.





Cette prise de position de l'ancien sélectionneur national intervient dans un contexte où plusieurs observateurs du football africain s'interrogent sur les critères ayant présidé à cette désignation. Pape Thiaw a conduit le Sénégal au sacre continental en battant le Maroc en finale, tandis que Walid Regragui a terminé finaliste malheureux avec le pays organisateur.





La désignation de Regragui comme meilleur entraîneur malgré la défaite en finale a suscité de nombreuses réactions au Sénégal et dans plusieurs pays africains. Pour beaucoup, le sacre devrait automatiquement valoir à l'entraîneur champion la reconnaissance de meilleur technicien de la compétition.





L'ancien président de la Linguère, qui connaît bien les rouages du football continental pour avoir dirigé plusieurs sélections africaines, apporte ainsi sa voix au débat sur cette désignation controversée.





MS/NDARINFO





