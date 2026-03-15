CDC : Fadilou Keita révèle un gouffre financier et saisit la justice

Le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Fadilou Keita, a dressé un bilan sans concession de la gestion de l'institution lors de son passage sur Radio Sénégal. À la suite d'une mission de l'Inspection générale d'État (IGE) diligentée par le président Bassirou Diomaye Faye, les conclusions ont été transmises au Premier ministre Ousmane Sonko puis à la justice pour exploitation.





Fadilou Keita a révélé des chiffres alarmants, notamment concernant le projet de la Cité de Bambilor, inachevé depuis 2011 malgré 15 milliards de FCFA investis. Il a également cité la Tour des Mamelles, dont le coût a grimpé de 29 à 41 milliards de FCFA, générant un manque à gagner de 20 milliards de FCFA en raison des retards de livraison.



Plus frappant encore, le DG a affirmé qu'à son arrivée, les caisses de cette institution stratégique ne comptaient que moins de 270 millions de FCFA, dénonçant au passage des irrégularités foncières massives ayant nécessité une suspension temporaire des transactions par l'IGE.





MS/NDARINFO



