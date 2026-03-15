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Kalidou Koulibaly au chevet des familles des 18 supporters sénégalais condamnés

Dimanche 15 Mars 2026 - 20:59

Kalidou Koulibaly au chevet des familles des 18 supporters sénégalais condamnés

Le capitaine des Lions de la Teranga, Kalidou Koulibaly, confirme une nouvelle fois son statut de leader au grand cœur. Sensible au sort des 18 supporters sénégalais actuellement emprisonnés au Maroc depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations (CAN), le défenseur international a apporté un soutien matériel et financier précieux à leurs familles en cette période de Ramadan
 

Après un premier geste de 250 000 FCFA par famille, Kalidou Koulibaly a réitéré son engagement en offrant un important lot de vivres accompagné d'une enveloppe supplémentaire de 50 000 FCFA pour chaque foyer éprouvé.

Ce geste de haute portée sociale a suscité une vive émotion et une immense gratitude, notamment de la part de l'ASC Lebougui, qui a tenu à remercier publiquement le capitaine pour sa constante générosité envers ses compatriotes en difficulté.
 

MS/NDARINFO

 


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