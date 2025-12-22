CAN 2025 : Ismaïla Sarr, l'arme secrète des Lions pour reconquérir le trône africain

L'équipe du Sénégal débute ce mardi son opération reconquête après avoir cédé son trône en Côte d'Ivoire lors de la précédente édition. Face à des favoris comme le Maroc, l'Algérie ou encore la Côte d'Ivoire tenante du titre, les Lions possèdent néanmoins un effectif parmi les plus denses en qualité du tournoi, avec une attaque de feu articulée autour de Sadio Mané, Iliman Ndiaye et surtout Ismaïla Sarr.



La frayeur du 30 novembre effacée

Au Sénégal, ça a été la stupeur quand à la 5ème minute de jeu lors du match entre Crystal Palace et Manchester United le 30 novembre dernier, Ismaïla Sarr s'est tordu la cheville droite sur un tacle de Diogo Dalot. Tous les Sénégalais ont retenu leur souffle, craignant un forfait du natif de Saint-Louis pour cette CAN. Plus de peur que de mal finalement.



"Iso" a rejoué avec les Eagles le 14 décembre face à Manchester City avant de rejoindre le rassemblement des Lions le lendemain. Ces deux semaines à l'infirmerie peuvent finalement s'avérer un mal pour un bien. Sarr devrait monter en puissance grâce à la fraîcheur accumulée durant ce break loin des pelouses anglaises, lui permettant d'atteindre son pic de forme à partir de la phase à élimination directe.



Une année 2025 exceptionnelle

L'ampleur des craintes des supporters sénégalais est à la hauteur de la nouvelle dimension qu'a prise Ismaïla Sarr, autant en club qu'en équipe nationale. Le joueur formé à Génération Foot réalise une année 2025 de haute facture. L'ancien Rennais a débuté cette cure de jouvence sur la deuxième partie de saison avec Palace après un échec lors de son passage à Marseille.



Il aura grandement contribué à la saison historique des Eagles avec, au bout, une qualification en Conference League et cerise sur le gâteau, le premier trophée majeur des Londoniens avec la FA Cup. Aux côtés de Nketiah et Mateta en club, d'Iliman Ndiaye et Mané en sélection, Iso fait office de détonateur de l'essentiel des offensives de Palace et du Sénégal.



Le joueur de 27 ans a permis au coach Oliver Glasner de construire l'équipe la plus dangereuse du championnat anglais en transition défensive-offensive. Sa pointe de vitesse et ses changements d'appuis en ont dérouté plus d'un. L'efficacité à la passe et devant le but est enfin au rendez-vous avec 19 buts inscrits et 7 passes décisives délivrées toutes compétitions confondues en 2025.



Le souvenir de 2022, source d'espoir

Du côté des Lions, on espère revoir le même Ismaïla Sarr qu'en 2022 lorsque l'ailier avait fini sa rééducation avant de rejoindre la Tanière à partir des quarts de finale face à la Guinée Équatoriale. Match lors duquel il avait inscrit le 3ème but du Sénégal, 20 minutes après son entrée en jeu.



En demi-finale face aux Étalons du Burkina Faso, il était sorti du banc pour délivrer une passe décisive à Sadio Mané sur le but du 3-1. Deux matchs en guise de mise en jambes pour se voir titulaire en finale face à l'Égypte, qu'il avait remportée avec les Lions.



Un scénario encore plus envisageable cette année au vu des performances époustouflantes d'Ismaïla Sarr en 2025. Le natif de Saint-Louis du Sénégal confirme enfin l'immense potentiel entrevu chez lui depuis ses débuts en 2015 lorsqu'il s'était révélé au grand public lors de la campagne victorieuse de Génération Foot en Coupe du Sénégal.



Il est appelé à jouer un rôle majeur dans la quête du 2ème titre de champion d'Afrique pour les Lions du Sénégal, avec le soutien de tout son pays et particulièrement de sa ville natale, Saint-Louis.