CAN 2025 : Sadio Mané entre dans le cercle fermé des légendes africaines

Sacré meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, Sadio Mané a consolidé son statut de légende du football africain en rejoignant un club très fermé de l'histoire de la compétition.





Avec ce deuxième titre de MVP de la CAN, l'attaquant sénégalais rejoint deux monuments du football continental : le Camerounais Roger Milla et l'Égyptien Ahmed Hassan, seuls joueurs à avoir remporté cette distinction à deux reprises.





La compétition marocaine aura été l'occasion pour le natif de Bambali d'enrichir encore davantage son palmarès. Auteur de deux buts et trois passes décisives, Mané a franchi plusieurs caps historiques au cours du tournoi.





Record de passeur décisif battu





Lors des huitièmes de finale, Sadio Mané a délivré sa neuvième passe décisive en phase finale de CAN, dépassant ainsi l'Ivoirien Yaya Touré pour devenir le meilleur passeur de l'histoire de la compétition. Une statistique qui témoigne de l'évolution du joueur, passé de finisseur redoutable à orchestrateur du jeu offensif des Lions.





Onze buts en phase finale





Le capitaine des Lions a également rejoint le cercle très restreint des joueurs ayant inscrit onze buts en phase finale de Coupe d'Afrique. Une performance qui illustre sa régularité au plus haut niveau continental depuis ses débuts en sélection.





Meilleur buteur de l'histoire du Sénégal





Avec 53 réalisations en 123 sélections, Sadio Mané demeure le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal. Un record qu'il continue d'améliorer à chaque compétition, creusant l'écart avec ses poursuivants.





À 32 ans, le joueur d'Al-Nassr confirme qu'il reste le leader incontesté de la Teranga, guidant une nouvelle génération vers les sommets du football africain.





