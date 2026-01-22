Connectez-vous
Claude Le Roy défend le Sénégal : "Pape Thiaw a bien mené sa barque"

Jeudi 22 Janvier 2026

Claude Le Roy a pris la défense du Sénégal après la finale controversée de la CAN 2025, allant jusqu'à appeler au boycott de la Coupe du monde 2026 pour dénoncer les dérives du football mondial. L'ancien sélectionneur s'est exprimé dans les colonnes du Figaro mardi.
 

Présent au bord du terrain lors de la finale mouvementée à Rabat, le "Sorcier blanc" a défendu Pape Thiaw, critiqué pour avoir fait sortir ses joueurs du terrain. « Pape a bien mené sa barque, mais il a eu un moment d'égarement. Il a reconnu et s'en est excusé », a déclaré Le Roy, avant d'ajouter que « des gens de son staff auraient pu le raisonner ».
 

L'entraîneur français de 77 ans a dédramatisé l'incident. « Une finale se joue sur l'émotion, des vibrations personnelles, et cela a échappé un peu au Sénégal. Il n'y avait plus rien de rationnel, mais c'est aussi cela le football », a-t-il affirmé, refusant toute condamnation hâtive.
 

Claude Le Roy a ensuite élargi le débat en critiquant vivement Gianni Infantino et Donald Trump. « Le foot, c'est la vie, ce n'est pas Gianni Infantino, fier d'être dans le Bureau ovale de Trump ou à Mar-a-lago, qui cautionne un président qui abîme l'Afrique en tuant toutes les ONG », s'est-il emporté.
 

L'ancien sélectionneur est allé plus loin en appelant à un boycott historique. « Je me demande s'il ne faudrait pas appeler au boycott de la Coupe du monde 2026, vu le comportement de Donald Trump à l'égard du continent, avec un président de la FIFA qui se targue d'être à ses côtés », a-t-il déclaré.
 

Le Roy a également dénoncé les dirigeants du football. « Les dirigeants au plus haut niveau du foot ne parlent plus jamais de foot, mais que de fric », a-t-il affirmé, révélant qu'on lui a refusé le micro lors de la conférence de presse de la CAF. « J'ai voulu prendre la parole plusieurs fois, on ne m'a jamais donné un micro parce que tout le monde savait que je ne serais sûrement pas complaisant. Mon combat n'est pas terminé », a-t-il conclu.

MS/NDARINFO
 


