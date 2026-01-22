Krépin Diatta révèle : "J'ai fait quatre malaises le jour de la finale"

Krépin Diatta a révélé avoir fait quatre malaises le jour de la finale de la CAN 2025, des révélations surprenantes publiées mercredi sur SeneWeb. Le latéral droit des Lions de la Téranga a passé la nuit à l'hôpital sans pouvoir suivre le sacre de son équipe.





« Le premier a eu lieu dans le bus, le deuxième dans les vestiaires, les deux autres à l'hôpital », a confié l'international sénégalais, évoquant une journée cauchemardesque vécue le 18 janvier dernier. Le joueur n'a été libéré que le lendemain matin. « C'est le lendemain à 10h qu'on m'a libéré », a-t-il précisé.





Malgré de nombreux examens médicaux, aucun diagnostic précis n'a pu être établi. « Beaucoup de tests ont été faits, mais les médecins n'ont rien vu », a révélé Diatta, laissant planer le mystère sur l'origine de ces malaises successifs qui l'ont éloigné de la cérémonie de remise du trophée.





L'absence du latéral lors de la finale avait été remarquée, mais son état de santé n'avait pas été communiqué officiellement durant la compétition. Krépin Diatta a également confié n'avoir toujours pas visionné le match dans son intégralité. « Je n'ai jusqu'à présent pas regardé le match à part deux vidéos », a-t-il déclaré.





Ferdinand Coly, ancien international sénégalais, a salué la performance globale de Krépin Diatta lors de la CAN 2025. « Krépin Diatta est au-dessus de Hakimi », a déclaré Coly sur l'équipe-type de la compétition, ajoutant : « Beaucoup de respect pour Hakimi, mais sur cette CAN, Krépin est largement au-dessus au niveau de l'intensité, de la régularité ».





L'état de santé de Krépin Diatta devrait faire l'objet d'un suivi médical approfondi dans les prochains jours. Le staff médical des Lions de la Téranga n'a pas encore communiqué officiellement sur ces incidents survenus le jour de la finale.





MS/NDARINFO



