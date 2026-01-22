Connectez-vous
Pape Thiaw au Sénégal : "Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays"

Jeudi 22 Janvier 2026

Pape Thiaw au Sénégal : "Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays"

Pape Thiaw a livré ses vérités sur la finale controversée de la CAN 2025, s'expliquant sur sa décision de faire sortir ses joueurs du terrain. Le sélectionneur national a confié ses réflexions au quotidien Libération.
 

« J'ai juste essayé de protéger mes joueurs face à l'injustice », a déclaré le technicien sénégalais, justifiant son geste qui a fait couler beaucoup d'encre. Pour Pape Thiaw, sa réaction s'explique par le contexte émotionnel extrême de la finale.
 

« Ce que certains prendront comme une violation des règles n'est autre qu'une réaction émotionnelle face à l'impartialité de la situation », a-t-il affirmé, reconnaissant que son attitude a pu être perçue comme un manquement au règlement.
 

Le sélectionneur national a présenté ses excuses à ceux qui auraient pu être heurtés par son comportement. « Je m'excuse si j'ai pu heurter certaines personnes, mais les amoureux du football comprendront que l'émotion est partie intégrante de ce sport », a-t-il déclaré, appelant à la compréhension de la communauté footballistique.
 

Pape Thiaw a conclu ses déclarations par une déclaration d'amour au Sénégal, exprimant son attachement profond au pays. « Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays qui m'a tout donné et pour lui, je ferais l'impossible », a-t-il affirmé avec émotion.
 

Ces révélations interviennent dans un contexte de menaces de sanctions de la part de la FIFA et de pressions de la FRMF pour punir le comportement de l'équipe sénégalaise lors de la finale. Le sélectionneur a reçu le soutien massif du peuple sénégalais et de plusieurs observateurs du football africain, dont Claude Le Roy.
 

Les déclarations de Pape Thiaw témoignent de l'intensité émotionnelle vécue lors de cette finale marquée par des décisions arbitrales contestées, un but refusé au Sénégal et un penalty sifflé pour le Maroc qui ont déclenché l'incident.
 

MS/NDARINFO
 

CAN 2025

