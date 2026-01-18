El Hadji Malick Diouf : De la Medina à la finale de la CAN 2025

El Hadji Malick Diouf sera titulaire au poste de latéral gauche dimanche lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations opposant le Sénégal au Maroc. Une consécration pour le joueur de 21 ans qui, il y a quatre ans, célébrait dans les rues de la Medina le premier sacre continental des Lions.
La trajectoire du natif de Dakar force l'admiration. Passé par la Galaxy Football Academy puis l'Académie Mawade Wade de Saint-Louis, Diouf faisait encore partie des trois joueurs évoluant au Sénégal lors de la CAN 2021, aux côtés de Lamine Camara et Ousseynou Niang. Aujourd'hui, il s'impose comme une pièce maîtresse du dispositif des Lions et la principale menace du secteur gauche sénégalais.
Après des tests infructueux en Espagne, notamment au Real Betis, le jeune défenseur a rejoint la Norvège et le Tromsø IL. Rapidement imposé en Eliteserien, il a attiré l'attention du Slavia Prague qui l'a recruté en janvier 2024 pour 6 millions d'euros. Si ses débuts européens ont été difficiles avec une expulsion dès son premier match de Coupe d'Europe contre l'AC Milan, Diouf s'est vite repris.
La saison 2024-2025 a marqué son explosion. Auteur de 9 buts et 4 passes décisives en 50 matchs avec le club tchèque, l'enfant de la Medina a tapé dans l'œil de plusieurs grands clubs européens. L'été dernier, West Ham United a fait de lui le transfert le plus cher de l'histoire du Slavia Prague avec 22 millions d'euros, hors bonus.
Malgré un début de saison compliqué pour les Hammers en Premier League, Diouf tire son épingle du jeu avec déjà 3 passes décisives à son actif. Cette régularité lui a valu la confiance du sélectionneur national qui compte sur lui pour apporter de la vitesse et de la percussion sur le flanc gauche.
Ce soir, le latéral formé à Saint-Louis évoluera aux côtés de Sadio Mané, son idole. Un scénario qu'il n'aurait jamais osé imaginer lorsqu'il descendait dans les rues quatre ans plus tôt. Avec six sélections au compteur et une marge de progression considérable, El Hadji Malick Diouf incarne parfaitement le renouveau de la génération dorée des Lions.
La finale contre le Maroc représente l'opportunité pour ce pur produit du football sénégalais de graver son nom dans l'histoire en décrochant une deuxième étoile continentale. De supporter exalté à titulaire en finale : la boucle serait bouclée.
