CAN Basket Fauteuil : Le Sénégal signe un 3/3 et file en quarts de finale

L'équipe nationale du Sénégal de basket-fauteuil poursuit son parcours sans faute lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui se déroule actuellement. Les Lions ont décroché, ce lundi, leur troisième victoire consécutive en phase de poules, validant ainsi leur ticket pour les quarts de finale de la compétition. Cette performance confirme le statut de sérieux prétendant au titre pour la sélection sénégalaise, qui affiche une maîtrise tactique et une condition physique impressionnantes depuis le coup d'envoi du tournoi.





Le succès de ce jour, obtenu de haute lutte, témoigne de la cohésion du groupe dirigé par le staff technique national. Portés par une attaque percutante et une défense rigoureuse, les partenaires du capitaine ont su gérer les temps forts de l'adversaire pour s'imposer avec autorité. Cette troisième victoire d'affilée permet au Sénégal de terminer en tête de son groupe, une position stratégique qui lui offre, en théorie, un tirage plus favorable pour la suite de la compétition.





Le basket-fauteuil sénégalais, qui bénéficie d'un soutien croissant des autorités sportives et du Comité National Paralympique, récolte les fruits d'une préparation intensive. Les investissements dans les infrastructures adaptées et le suivi médical des athlètes semblent porter leurs fruits au plus haut niveau continental. « L'objectif est clair : aller jusqu'au bout pour honorer les couleurs nationales », a confié un membre de la délégation sénégalaise, tout en soulignant le niveau de plus en plus relevé du basket-fauteuil en Afrique.





Les quarts de finale, prévus dans les prochaines quarante-huit heures, s'annoncent comme un véritable test de vérité pour les Lions. L'adversaire, dont l'identité sera connue à l'issue des derniers matchs de poules, devra faire face à une équipe sénégalaise en pleine confiance et animée d'une détermination sans faille. Les supporters des Lions, mobilisés derrière leur écran et sur les réseaux sociaux, espèrent voir cette dynamique se poursuivre jusqu'à la finale, avec en ligne de mire une qualification historique pour les prochaines échéances mondiales.





MS/NDARINFO





