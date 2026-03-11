ONU : 29 pays signent une déclaration pour la souveraineté du Liban

Une coalition internationale de 29 nations a publié ce mercredi 11 mars 2026, à 18h45 UTC, une déclaration conjointe de soutien à la souveraineté du Liban, alors que le pays subit de plein fouet les répercussions du conflit entre Israël et le Hezbollah. Portée par l'ambassadeur de France auprès des Nations Unies, Jérôme Bonnafont, cette initiative diplomatique condamne fermement la décision du Hezbollah de s'associer aux attaques iraniennes contre Israël, qualifiée d'« irresponsable ».





Parallèlement, les signataires — principalement des pays européens — exhortent Israël à respecter l’intégrité territoriale libanaise. La déclaration appelle l'État hébreu à s'abstenir de toute frappe contre les infrastructures civiles et les zones à forte densité de population.



Fait notable : les trois grandes puissances du Conseil de sécurité, à savoir les États-Unis, la Russie et la Chine, n'ont pas paraphé ce texte, illustrant les fractures persistantes de la communauté internationale face à l'embrasement du Proche-Orient.





MS/NDARINFO



