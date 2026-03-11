ONU : La Russie et la Chine dénoncent une résolution "déséquilibrée" sur l'Iran

Le Conseil de sécurité de l'ONU est le théâtre d'un vif affrontement diplomatique ce mercredi 11 mars 2026. La Russie et la Chine, qui se sont abstenues lors du vote d'une résolution portée par Bahreïn exigeant l'arrêt des attaques iraniennes dans le Golfe, ont fustigé un texte jugé « extrêmement déséquilibré ».



Les deux puissances dénoncent une lecture partielle du conflit qui occulte les frappes initiales menées par Israël et les États-Unis le 28 février dernier, lesquelles auraient, selon elles, déclenché l'engrenage actuel.





L'ambassadeur russe, Vassili Nebenzia, a vivement critiqué une résolution qui « brouille les pistes quant à la cause et à l'effet », craignant qu'elle ne donne l'illusion d'une agression iranienne « non provoquée » contre les États arabes.





De son côté, l'envoyé chinois Fu Cong a révélé que des tentatives de négociation pour inclure la mention des frappes israélo-américaines dans le texte final avaient échoué, illustrant l'impasse totale au sein du Conseil de sécurité face à l'escalade régionale.





MS/NDARINFO



