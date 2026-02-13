Carburant volé sur l'autoroute Dakar-Saint-Louis : le verdict est tombé à Thiès

Les prévenus ont comparu pour vol en réunion commis la nuit au préjudice de la société en charge du chantier de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. Selon l'enquête, A. Diop et A. Ndathie siphonnaient les réservoirs des engins de chantier pour remplir des bidons, avant de solliciter les services du chauffeur A. Sow pour le transport. Les deux employés ont reconnu les faits à la barre, justifiant leur acte par des difficultés financières liées à un retard de salaire, tout en tentant de dédouaner le chauffeur en affirmant que ce dernier ignorait l'origine frauduleuse du produit.





Malgré les dénégations du chauffeur et les explications des employés, le témoignage d'un tiers a été décisif. Le témoin a affirmé avoir surpris le trio en pleine action avant d'engager une course-poursuite permettant l'interpellation de A. Diop. Suivant les réquisitions du procureur de la République, le juge a finalement disqualifié les faits initialement visés en tentative de vol. En plus de la peine d'emprisonnement ferme, les trois condamnés devront s'acquitter solidairement des amendes fixées par le tribunal.





MS/NDARINFO



