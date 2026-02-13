Connectez-vous
Territorialisation de l'emploi : Ousmane Sow annonce une mobilisation des ressources à Saint-Louis

Vendredi 13 Février 2026

Le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et technique Amadou Moustapha Ndieck Sarré a présidé jeudi la signature des conventions entre le Projet d’appui à la territorialisation des politiques d’insertion professionnelle des jeunes et des femmes (Patip-Jf) et les Agences régionales de développement (Ard). Ce partenariat, soutenu par la coopération italienne (Aics) à hauteur de 1,9 milliard de FCfa, vise à offrir un premier emploi à 2 224 jeunes diplômés issus des 14 régions du pays.

Selon le ministre, cette démarche consiste à rompre avec l'« injustice systémique » qui exige une expérience aux primo-demandeurs sans leur offrir l’opportunité de l’acquérir.

Ousmane Sow, coordonnateur de l’ARD de Saint-Louis, a affirmé la volonté des agences territoriales de mutualiser leurs ressources humaines et matérielles pour encadrer ces jeunes au sein des entreprises et des communes.

Le projet, qui intègre une dimension genre avec un quota de 50 % de femmes et l'inclusion de 140 personnes handicapées, prévoit de répartir les bénéficiaires entre le secteur privé (1 120) et les collectivités locales (1 104). Pour les acteurs territoriaux, cet investissement direct sur le terrain est le seul levier capable de transformer les savoirs théoriques en compétences pratiques durables.
 

MS/NDARINFO
 


