Saint-Louis : le PRDC remet 11 tricycles au GIE CETOM pour la collecte des ordures

Le Programme de Résilience et de Développement Communautaire (PRDC) a remis ce vendredi 11 tricycles à la commune de Saint-Louis dans le cadre du renforcement de la gestion et de la collecte des ordures. Ces engins seront mis à la disposition du GIE CETOM, chargé de la pré-collecte des ordures.





"Ces 11 tricycles font partie des deux sous-projets identifiés en 2024, qui comprennent également la construction de 4 écoles, pour un montant global de 22 millions de francs CFA", a précisé Al Hassane Kane, responsable Suivi-Evaluation du PRDC. Il a indiqué que l'ensemble des sous-projets de 2024 représente une enveloppe de 110 millions de francs CFA pour la commune de Saint-Louis.





Au-delà de cette enveloppe, le PRDC a notifié à la commune une dotation de 610 millions de francs CFA pour l'année 2025. Ces fonds couvrent plusieurs secteurs : l'éducation, la santé, la réfection de cases de santé, la réhabilitation du stade Nord Ablaye Diagne, ainsi que la réfection du foyer de Ngalelle.





Al Hassane Kane a souligné le caractère participatif du processus de sélection des sous-projets. "Le choix est fait avec les communautaires, avec les acteurs communautaires, avec les délégués de quartier, sous l'accompagnement des services techniques de l'État", a-t-il précisé.





Le maire Amadou Mansour Faye a salué cet appui en s'inscrivant dans la continuité du programme municipal Ndar Sett Wecc. "Nous avions un programme Ndar Sett Wecc déroulé depuis plusieurs années et qui donne satisfaction aux populations, grâce aux efforts de la commune et de la Sonaged qui nous accompagne", a-t-il rappelé.





Le premier magistrat de la ville a exprimé sa volonté de maintenir Saint-Louis comme ville propre. "Tout le monde reconnaît que Saint-Louis est propre, mais il faut que Saint-Louis soit davantage propre. Nous allons continuer à équiper toutes les composantes de la gestion des ordures pour que Saint-Louis demeure une ville très propre, une ville durable", a-t-il affirmé.





Le maire a également annoncé un programme de végétalisation des axes de la ville pour améliorer durablement le cadre de vie des populations.



