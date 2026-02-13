Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Rapport Impact : 6 Sénégalais tués au combat pour la Russie depuis 2022

Vendredi 13 Février 2026

Rapport Impact : 6 Sénégalais tués au combat pour la Russie depuis 2022

Le lourd tribut payé par les ressortissants africains dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine se précise. Selon une enquête approfondie de l’Organisation Impact, relayée par L’Observateur, six Sénégalais ont perdu la vie sur les 14 qui se sont engagés auprès des forces russes depuis le début du conflit le 24 février 2022.

Sur le continent, 316 combattants africains ont été tués sur un effectif total de plus de 1 400 recrues envoyées au front.
 

L'enquête révèle une accélération massive des recrutements ces dernières années, passant de 177 recrues africaines en 2023 à 647 en 2025. Ces jeunes, dont la moyenne d'âge est de 31 ans, sont principalement originaires d'Égypte (361), du Cameroun (335) et du Ghana (234).

L'attrait financier est le principal moteur de cet engagement : une prime à la signature de 30 000 dollars (plus de 16 millions de FCFA) et un salaire mensuel oscillant entre 2 200 et 2 500 dollars. En plus de ces sommes, la Russie promet une naturalisation accélérée et une assurance maladie aux survivants.

MS
 

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Solidarité : l'international sénégalais Pathé Ciss offre un soutien financier aux étudiants

10/02/2026

5 306 plants et 64 km de verdure : Le plan de la mairie pour rafraîchir Saint-Louis

07/02/2026

Ce qui va changer au Port de Dakar avec le nouveau plan de repositionnement

11/02/2026

Coupe Davis à Casablanca : le duel Maroc-Colombie se termine sous escorte policière

09/02/2026

Pédophilie et propagation du VIH : le contenu choc de l'enquête qui secoue le Sénégal

07/02/2026

Sommet mondial des gouvernements : Mame Diarra Niang remporte le prix M-Gov Award à Dubaï

06/02/2026

Réforme de l'Acte 4 : Ousmane Sonko annonce un redécoupage et le regroupement de communes

09/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Rapport Impact : 6 Sénégalais tués au combat pour la Russie depuis 2022

13/02/2026

Saint-Louis : la DNLT déferre quatre suspects pour proxénétisme et séquestration

13/02/2026

Machettes et coffres-forts : comment la Sûreté urbaine a fait tomber la bande à "Rasta"

13/02/2026

CIRIZ : Les premières grandes réformes annoncées par le nouveau président

13/02/2026

Gare routière de Saint-Louis : le « cerveau » d'un réseau de migrants cueilli en plein encaissement

13/02/2026

Saudi Pro League : Al-Hilal officialise la prolongation de Kalidou Koulibaly jusqu'en 2027

13/02/2026