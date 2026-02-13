Rapport Impact : 6 Sénégalais tués au combat pour la Russie depuis 2022

Le lourd tribut payé par les ressortissants africains dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine se précise. Selon une enquête approfondie de l’Organisation Impact, relayée par L’Observateur, six Sénégalais ont perdu la vie sur les 14 qui se sont engagés auprès des forces russes depuis le début du conflit le 24 février 2022.



Sur le continent, 316 combattants africains ont été tués sur un effectif total de plus de 1 400 recrues envoyées au front.





L'enquête révèle une accélération massive des recrutements ces dernières années, passant de 177 recrues africaines en 2023 à 647 en 2025. Ces jeunes, dont la moyenne d'âge est de 31 ans, sont principalement originaires d'Égypte (361), du Cameroun (335) et du Ghana (234).



L'attrait financier est le principal moteur de cet engagement : une prime à la signature de 30 000 dollars (plus de 16 millions de FCFA) et un salaire mensuel oscillant entre 2 200 et 2 500 dollars. En plus de ces sommes, la Russie promet une naturalisation accélérée et une assurance maladie aux survivants.



MS







