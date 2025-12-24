Casamance : Diomaye mise sur le dialogue inclusif pour une paix durable

À Ziguinchor, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a reçu les acteurs engagés dans le processus de paix en Casamance, a indiqué la Présidence du Sénégal dans un communiqué. La rencontre a rassemblé le Groupe de réflexion et d'action pour la paix, la Plateforme des femmes pour la paix ainsi que le Collectif des organisations de la société civile.





À cette occasion, les différentes structures ont partagé avec le Président de la République leurs analyses, leurs expériences de terrain et les actions menées en faveur de l'instauration d'une paix définitive dans le sud du pays. Elles ont également salué les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du Plan Diomaye pour la Casamance, perçu comme un cadre structurant pour la stabilisation et le développement durable de la région.





Avec humilité et détermination, le chef de l'État a réaffirmé sa ferme volonté de consolider une paix durable en Casamance, fondée sur l'écoute attentive, le dialogue inclusif et le respect des dynamiques locales.





Conscient que ce chantier exige une démarche concertée et continue, il a invité l'ensemble des acteurs à fédérer leurs initiatives, à mutualiser leurs efforts et à renforcer la coordination, afin d'en accroître l'efficacité et l'impact, renseigne le communiqué.





Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de confiance et de responsabilité partagée, traduisant l'engagement constant de l'État à accompagner, avec méthode et constance, toutes les initiatives sincères en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du développement harmonieux de la Casamance.





