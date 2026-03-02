Casamance : L'usine « La Casamançaise » attaquée par un commando armé

L’usine d'eau minérale « La Casamançaise », située dans le village de Boucotte (sud du Sénégal), a été la cible d'une violente attaque armée dans la nuit du 28 février au 1er mars. Aux alentours de 3 heures du matin, plus d'une dizaine d'individus cagoulés et lourdement armés ont forcé l'entrée du site avant de neutraliser le vigile.





Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, les assaillants ont tenté sans succès de fracturer le coffre-fort situé dans le bureau du Président-Directeur Général. Face à cet échec, ils ont saccagé le matériel de l'usine avant de prendre la fuite. Alertés vers 4 heures du matin, les éléments de la brigade de gendarmerie de Cap-Skirring ont lancé une opération de ratissage systématique dans la zone.





Cette intervention rapide a permis l'interpellation de six suspects, dont l'un présentait une blessure récente à l'arcade sourcilière gauche. Bien qu'aucune somme d'argent n'ait été emportée, les dégâts matériels sont importants. Les mis en cause ont été placés en garde à vue dans les locaux de la brigade de Cap-Skirring pour les besoins de l'enquête.





MS/NDARINFO



