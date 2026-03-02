Iran : Décès de Mansoureh Khojasteh, l'épouse d'Ali Khamenei

TÉHÉRAN, 2 mars 2026 (NDARINFO) — Le deuil frappe à nouveau le sommet de l'État iranien. Mansoureh Khojasteh, l'épouse du Guide suprême Ali Khamenei, est décédée ce lundi à l'âge de 78 ans. Elle était plongée dans le coma depuis les frappes de samedi dernier ayant visé les bureaux de son époux, dont le décès a également été confirmé ce week-end. Mariée à Ali Khamenei depuis 1964, elle était son unique épouse.



Parallèlement à cette disparition symbolique, le bilan humain au sein de la population civile iranienne atteint des proportions dramatiques. Selon l'agence de presse des activistes des droits de l'homme (HRANA), citant un porte-parole du ministère de l'Éducation, au moins 171 élèves ont été tués à travers le pays au cours des dernières 48 heures.





Le drame le plus sanglant s'est produit à Minab, où l'école primaire de filles Shajareh Tayebeh a été directement touchée. Le bilan y est catastrophique : 168 écolières ont perdu la vie et 95 autres ont été blessées. D'autres victimes juvéniles ont été signalées à Téhéran ainsi qu'à Abyek, dans la province de Qazvin, où un enfant de 9 ans a succombé. Ces chiffres soulignent l'extrême violence de l'opération « Fureur épique » et des ripostes croisées qui consument actuellement la région.





