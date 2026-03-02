Fatick : 23 kg de chanvre indien saisis dans la forêt de Pakala

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Fatick a réalisé une importante saisie de drogue ce dimanche 1er mars dans la forêt de Pakala, située dans la commune de Nioro Alassane Tall. L’opération, menée par les éléments de l’OCRTIS, a permis de mettre la main sur 23 kilogrammes de chanvre indien répartis en deux sacs de onze et douze blocs.





L’intervention a été déclenchée suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant la présence de colis suspects dans cette zone forestière. À l’arrivée des forces de l’ordre, les convoyeurs de la marchandise, qui se tenaient en embuscade à proximité du dépôt, ont réussi à prendre la fuite en profitant de la densité de la végétation après avoir détecté la présence des agents.





Malgré la fuite des suspects, la drogue a été placée sous scellés et transportée dans les locaux de la brigade. Les services de police poursuivent activement leurs recherches et investigations pour identifier les membres de ce réseau de trafic de stupéfiants et procéder à leur interpellation.





MS/NDARINFO



