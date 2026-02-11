Comment la police de Grand Yoff a sauvé une victime d'un braquage à la machette

GRAND YOFF | Un agresseur à la MACHETTE neutralisé par le commissariat d'arrondissement. Une victime de VOL EN RÉUNION secourue lors d'une patrouille au pont de Grand Yoff. Deux complices en FUITE vers Grand Médine. Plus de détails en premier commentaire 👇



Dakar, 11 février 2026 – Le Commissariat d’Arrondissement de Grand Yoff a réussi un coup d'éclat lors d'une opération de sécurisation. Un individu, membre d'un gang de trois malfaiteurs, a été interpellé ce 9 janvier après une agression d'une rare violence au niveau du pont de Grand Yoff. Il est poursuivi pour « association de malfaiteurs et vol en réunion commis avec usage d’arme blanche ».



Les faits se sont déroulés alors que les forces de l'ordre effectuaient une patrouille de routine. Alertés par des cris de détresse, les policiers sont tombés sur une scène de braquage : le suspect menaçait directement une victime avec une machette pour lui dérober son sac à main contenant son téléphone portable et ses effets personnels.





L’intervention éclair des agents a provoqué une course-poursuite. Si le principal assaillant a été neutralisé et arrêté en possession de son arme, ses deux acolytes ont réussi à s'échapper. Ces derniers ont franchi les glissières de sécurité de la route de l’aéroport avant de se volatiliser dans le dédale des ruelles du quartier Grand Médine.





La machette utilisée lors de l'agression a été saisie et placée sous scellé comme pièce à conviction. Les services de police maintiennent une pression constante sur le secteur et l’enquête se poursuit activement pour identifier et mettre la main sur les deux complices en fuite.





MS/NDARINFO



