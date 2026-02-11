Connectez-vous
Guédiawaye : un agent de Dakar Dem Dikk agressé à l'arme blanche sur la ligne 227

Mercredi 11 Février 2026

La violence a encore frappé les agents du service public dans la banlieue dakaroise. Un contrôleur de la société Dakar Dem Dikk (DDD) a été la cible d'une agression sanglante à l'arme blanche alors qu'il effectuait son travail sur la ligne 227. Les faits se sont déroulés sous les yeux des passagers, provoquant une vive émotion.
 

Tout a basculé lorsque l’agent s'est approché d’un passager pour lui réclamer son titre de transport. Face à cette vérification de routine, l'individu a opposé un refus catégorique, déclenchant une altercation verbale. C’est dans ce contexte de tension que le frère du passager est intervenu violemment, sortant un couteau pour poignarder froidement le contrôleur.
 

L'intervention des forces de sécurité a permis de mettre la main sur l'un des protagonistes. Ce dernier a été conduit au commissariat de police de Wakhinane Nimzatt, où il est actuellement soumis à un interrogatoire par les enquêteurs.
 

Cependant, son frère, identifié comme l'auteur présumé du coup de couteau, a réussi à s'évaporer dans la nature avant l'arrivée des policiers. Selon les informations rapportées par le journal Les Échos, il est activement recherché. La direction de Dakar Dem Dikk devrait réagir prochainement à cette agression qui relance le débat sur la sécurité des agents dans les transports en commun.

 


