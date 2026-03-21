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Comment prier l'Aïd al-Fitr selon le rite malékite au Sénégal ?

Samedi 21 Mars 2026 - 07:33

La prière de l'Aïd al-Fitr est l'un des moments les plus attendus de l'année pour les musulmans. Après un mois de jeûne et de spiritualité, cette prière marque la célébration collective de la fin du Ramadan. Voici tout ce qu'il faut savoir pour l'accomplir correctement.


Comment prier l'Aïd al-Fitr selon le rite malékite au Sénégal ?
Qu'est-ce qui rend la prière de l'Aïd spéciale ?
La prière de l'Aïd al-Fitr se distingue des cinq prières quotidiennes par plusieurs particularités qui en font un moment unique dans le calendrier musulman.

Une prière communautaire exceptionnelle

Contrairement aux prières quotidiennes qui peuvent être accomplies individuellement, la prière de l'Aïd est une célébration collective. Les musulmans se rassemblent en grand nombre, souvent dans des espaces ouverts (musalla) ou dans les grandes mosquées.
Au Sénégal, il n'est pas rare de voir des dizaines de milliers de fidèles réunis dans les grands espaces de prière de Dakar, Saint-Louis, Thiès ou Touba. Cette dimension communautaire renforce le sentiment d'appartenance et de fraternité.

Des takbir supplémentaires

La principale particularité technique de la prière de l'Aïd réside dans les takbir supplémentaires (Allahu Akbar) prononcés pendant la prière. Ces takbir distinguent cette prière de toutes les autres et lui confèrent son caractère festif.

Pas d'appel à la prière (adhan)

Autre spécificité : il n'y a ni adhan (appel à la prière) ni iqama (second appel) pour la prière de l'Aïd. Les fidèles se réunissent simplement à l'heure fixée, généralement annoncée la veille par les autorités religieuses.

Avant la prière : les préparatifs recommandés

Se lever tôt et accomplir le ghusl

Il est recommandé de se réveiller tôt le matin de l'Aïd et d'accomplir le ghusl (grandes ablutions), comme le faisaient les Compagnons du Prophète. Cette purification complète marque l'importance du jour.

Porter ses plus beaux vêtements

Le Prophète Mohammed (PSL) portait ses plus beaux vêtements le jour de l'Aïd. Il est donc fortement recommandé de porter des habits propres et beaux, de préférence neufs si possible. Au Sénégal, la tradition veut que petits et grands revêtent leurs plus belles tenues, souvent confectionnées spécialement pour l'occasion.

Manger quelques dattes avant de partir

Pour la prière de l'Aïd al-Fitr, il est recommandé de manger quelques dattes (en nombre impair : 1, 3, 5 ou 7) avant de se rendre à la prière. Cette pratique prophétique marque symboliquement la fin du jeûne du Ramadan.

Se parfumer et prendre soin de son apparence

Il est recommandé de se parfumer et de soigner son apparence (se brosser les dents, se coiffer, tailler la barbe pour les hommes). L'Aïd est un jour de joie et de beauté.

Partir tôt et à pied si possible

Le Prophète se rendait à la prière de l'Aïd à pied et empruntait un chemin différent au retour. Cette pratique, quand elle est possible, permet de multiplier les rencontres et les échanges de vœux.

Comment se déroule la prière de l'Aïd ?

Deux unités de prière (rak'at) avec des takbir supplémentaires

La prière de l'Aïd se compose de deux rak'at (unités de prière) avec des takbir supplémentaires selon le rite suivi.
Selon le rite malékite (majoritaire au Sénégal) :

Première rak'a :
  1. L'imam prononce le takbir d'ouverture : "Allahu Akbar" (vous levez les mains aux oreilles et croisez les mains sur la poitrine)
  2. Dou'a d'ouverture (prière silencieuse) : "Subhanaka Allahumma..."
  3. L'imam prononce six takbir supplémentaires (vous levez les mains à chaque fois sans les croiser entre les takbir)
  4. Après les six takbir, vous croisez les mains
  5. L'imam récite la Fatiha (sourate 1)
  6. L'imam récite une autre sourate (généralement longue, comme Al-A'la)
  7. Rukū' (inclinaison)
  8. Sajda (prosternation - deux fois)
Deuxième rak'a :
  1. Vous vous relevez pour la deuxième rak'a
  2. L'imam récite la Fatiha
  3. L'imam récite une autre sourate (généralement Al-Ghashiya)
  4. L'imam prononce cinq takbir supplémentaires (vous levez les mains à chaque fois)
  5. Rukū' (inclinaison)
  6. Sajda (prosternation - deux fois)
  7. Tashahhud (position assise finale)
  8. Taslim (salutations finales) : "Assalamu 'alaykum wa rahmatullah" (à droite puis à gauche)
Récapitulatif des takbir Selon le rite malékite :
  • Première rak'a : 6 takbir supplémentaires (après le takbir d'ouverture et le dou'a)
  • Deuxième rak'a : 5 takbir supplémentaires (avant le rukū')
Note importante : D'autres écoles juridiques (hanafite, shafiite, hanbalite) ont des nombres légèrement différents. Au Sénégal, suivez simplement l'imam qui dirige la prière.

Le sermon (khutba) après la prière

Une différence majeure avec la prière du vendredi
Contrairement à la prière du vendredi où le sermon précède la prière, pour l'Aïd, le sermon (khutba) vient APRÈS la prière.

Écouter le sermon est fortement recommandé
Bien que la khutba de l'Aïd ne soit pas obligatoire à écouter comme celle du vendredi, il est fortement recommandé de rester pour bénéficier des enseignements de l'imam. Le sermon de l'Aïd aborde généralement :
  • Les mérites du mois de Ramadan
  • La Zakat al-Fitr et ses bénéficiaires
  • Les recommandations pour bien célébrer l'Aïd
  • Les devoirs envers la famille et la communauté
  • Des rappels spirituels et moraux

Que faire si on arrive en retard ?

Si l'imam est dans la première rak'a

Rejoignez la prière et suivez l'imam pour les takbir restants. Si vous avez manqué certains takbir, ne cherchez pas à les rattraper pendant que l'imam continue.

Si l'imam est dans la deuxième rak'a

Entrez dans la prière avec l'intention de rattraper la première rak'a plus tard. Suivez l'imam pour la deuxième rak'a, puis lorsqu'il fait le taslim final, levez-vous pour accomplir votre première rak'a avec les six takbir.

Si vous arrivez après la prière

Si vous arrivez après que l'imam ait terminé la prière, vous pouvez :
  • Prier seul les deux rak'at de l'Aïd avec les takbir
  • Rejoindre un groupe qui commence une nouvelle prière de l'Aïd
  • Ou considérer que vous avez manqué la prière (elle ne se rattrape pas selon certains avis)

Après la prière : les traditions de l'Aïd

Échanger les vœux

Après la prière, les fidèles s'échangent des vœux et des accolades. Les formules courantes incluent :
  • "Aïd Moubarak" (Bonne fête)
  • "Taqabbal Allahu minna wa minkum" (Qu'Allah accepte de nous et de vous)
  • "Kulla 'am wa antum bi-khayr" (Que chaque année vous apporte le bien)
Au Sénégal, on ajoute souvent "Dewénati" (Pardon en wolof) pour demander le pardon mutuel et tourner la page des éventuelles tensions.

Visiter la famille et les voisins

La tradition sénégalaise veut qu'on rende visite aux parents, aux voisins et aux amis pour partager la joie de l'Aïd. C'est l'occasion de renforcer les liens familiaux et sociaux.

Offrir des cadeaux aux enfants 

Il est traditionnel d'offrir de l'argent ou des cadeaux aux enfants le jour de l'Aïd. Cette pratique, appelée "eidi", contribue à la joie des plus petits.

Partager des repas festifs

L'Aïd est un jour de fête culinaire. Les familles préparent des plats spéciaux et partagent des repas conviviaux. Au Sénégal, le thiéboudienne, le mafé, le yassa et autres plats festifs sont à l'honneur.


Les erreurs à éviter

❌ Ne pas jeûner le jour de l'Aïd

Il est strictement interdit de jeûner le jour de l'Aïd al-Fitr. C'est un jour de fête et de rupture du jeûne.

❌ Oublier la Zakat al-Fitr

N'oubliez pas de donner la Zakat al-Fitr avant la prière de l'Aïd. C'est une obligation qui accompagne la célébration.

❌ Négliger les ablutions

Même si le ghusl est recommandé, les ablutions (wudhu) restent obligatoires pour que la prière soit valide.

❌ Suivre l'imam sans comprendre

Si vous ne connaissez pas bien la prière de l'Aïd, observez et suivez l'imam. Ne vous découragez pas si vous vous trompez dans les takbir, l'essentiel est de participer. 

Que cette prière soit acceptée par Allah et que cet Aïd apporte joie, paix et bénédictions à toutes les familles musulmanes du Sénégal et du monde entier !

Aïd Moubarak ! Dewénati !
 

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