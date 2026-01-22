Conseil des ministres : Bassirou Diomaye Faye demande le déploiement du plan de préparation pour le Mondial 2026

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé mercredi le déploiement du plan de préparation des Lions de la Téranga pour la Coupe du monde 2026. Cette instruction a été donnée lors du Conseil des ministres au cours duquel le chef de l'État a réitéré ses félicitations à l'équipe nationale après son sacre continental.
Le président Faye a demandé « de maintenir la dynamique des performances, d'améliorer les conditions d'encadrement, de préparation et de participation des équipes nationales aux compétitions internationales et d'évaluer la participation du Sénégal à la CAN 2025 ainsi que le championnat national de football », indique le communiqué du Conseil des ministres.
Le chef de l'État a souligné que les Lions du football, avec leur sacre à l'issue de la 35ᵉ édition de la CAN 2025 au Maroc, « ont hissé le Sénégal au sommet du football continental ». Il a réitéré « ses félicitations au sélectionneur national et aux joueurs pour leur engagement, combativité et patriotisme ».
Le président Bassirou Diomaye Faye a également félicité « le président et les membres de la Fédération sénégalaise de football et l'encadrement administratif et technique ». Ses félicitations se sont étendues « au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement, en particulier au ministre de la Jeunesse et des Sports, pour l'accompagnement efficace et les conditions favorables de préparation accordées à l'équipe nationale ».
La Coupe du monde 2026 aura lieu du 11 juin au 19 juillet prochain au Canada, aux États-Unis et au Mexique. L'équipe nationale du Sénégal, championne d'Afrique, est logée dans le groupe I avec la France qu'elle a battue un but à zéro en match d'ouverture du Mondial 2002, la Norvège et un barragiste.
Cette demande présidentielle de déploiement du plan de préparation intervient quelques jours seulement après le sacre continental et témoigne de la volonté des autorités d'inscrire cette dynamique victorieuse dans la durée en visant désormais le rendez-vous mondial.
