Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Conseil des ministres : Bassirou Diomaye Faye demande le déploiement du plan de préparation pour le Mondial 2026

Jeudi 22 Janvier 2026

Conseil des ministres : Bassirou Diomaye Faye demande le déploiement du plan de préparation pour le Mondial 2026

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé mercredi le déploiement du plan de préparation des Lions de la Téranga pour la Coupe du monde 2026. Cette instruction a été donnée lors du Conseil des ministres au cours duquel le chef de l'État a réitéré ses félicitations à l'équipe nationale après son sacre continental.
 

Le président Faye a demandé « de maintenir la dynamique des performances, d'améliorer les conditions d'encadrement, de préparation et de participation des équipes nationales aux compétitions internationales et d'évaluer la participation du Sénégal à la CAN 2025 ainsi que le championnat national de football », indique le communiqué du Conseil des ministres.
 

Le chef de l'État a souligné que les Lions du football, avec leur sacre à l'issue de la 35ᵉ édition de la CAN 2025 au Maroc, « ont hissé le Sénégal au sommet du football continental ». Il a réitéré « ses félicitations au sélectionneur national et aux joueurs pour leur engagement, combativité et patriotisme ».
 

Le président Bassirou Diomaye Faye a également félicité « le président et les membres de la Fédération sénégalaise de football et l'encadrement administratif et technique ». Ses félicitations se sont étendues « au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement, en particulier au ministre de la Jeunesse et des Sports, pour l'accompagnement efficace et les conditions favorables de préparation accordées à l'équipe nationale ».
 

La Coupe du monde 2026 aura lieu du 11 juin au 19 juillet prochain au Canada, aux États-Unis et au Mexique. L'équipe nationale du Sénégal, championne d'Afrique, est logée dans le groupe I avec la France qu'elle a battue un but à zéro en match d'ouverture du Mondial 2002, la Norvège et un barragiste.
 

Cette demande présidentielle de déploiement du plan de préparation intervient quelques jours seulement après le sacre continental et témoigne de la volonté des autorités d'inscrire cette dynamique victorieuse dans la durée en visant désormais le rendez-vous mondial.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

Pape Thiaw au Sénégal : "Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays"

Pape Thiaw au Sénégal : "Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays"
Pape Thiaw a livré ses vérités sur la finale controversée de la CAN 2025, s'expliquant sur sa...

Claude Le Roy défend le Sénégal : "Pape Thiaw a bien mené sa barque"

Claude Le Roy défend le Sénégal : "Pape Thiaw a bien mené sa barque"
Claude Le Roy a pris la défense du Sénégal après la finale controversée de la CAN 2025, allant...

"Par son œuvre, sa constance et son exemplarité" : Diomaye Faye célèbre Sadio Mané

"Par son œuvre, sa constance et son exemplarité" : Diomaye Faye célèbre Sadio Mané
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un hommage appuyé à Sadio Mané lors...

Bassirou Diomaye Faye aux supporters : "Ces femmes et ces hommes qui n'ont jamais cessé d'y croire"

Bassirou Diomaye Faye aux supporters : "Ces femmes et ces hommes qui n'ont jamais cessé d'y croire"
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un vibrant hommage aux supporters des...

CAN 2025 : quatre Lions dans le onze type dominé par le Sénégal et le Maroc

CAN 2025 : quatre Lions dans le onze type dominé par le Sénégal et le Maroc
La CAF a dévoilé mercredi le onze type de la CAN 2025, avec quatre joueurs sénégalais figurant dans...
LES PLUS LUS

Finale CAN : portes ouvertes à 15h, cérémonie de clôture à 18h30, coup d'envoi à 19h

17/01/2026

Sénégal : gel des importations de pomme de terre et d’oignon

16/01/2026

Finale CAN : le Soudanais Mahmoud Ismail désigné pour Sénégal-Maroc

16/01/2026

5 choses à savoir sur Jean-Jacques Ndala Ngambo, l'arbitre de la finale Maroc-Sénégal

18/01/2026

Le Sénégal lancera son deuxième satellite GAINDESAT-1B en 2026

16/01/2026

Mutation à la MAC du Pavillon spécial : ce que l'on sait de la nomination de Papa Modou Diouf

17/01/2026

El Hadji Malick Diouf : De la Medina à la finale de la CAN 2025

18/01/2026
SERVICES