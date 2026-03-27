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Contentieux CAN 2025 : « Les trophées se gagnent sur le terrain, c’est ce qu’on a fait », tranche Pape Thiaw

Vendredi 27 Mars 2026 - 16:09

Contentieux CAN 2025 : « Les trophées se gagnent sur le terrain, c’est ce qu’on a fait », tranche Pape Thiaw

Le sélectionneur des Lions de la Teranga du Sénégal, Pape Thiaw, a brisé le silence concernant le lourd imbroglio juridique qui entoure le titre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 entre le Sénégal et le Maroc. En marge de la préparation du match amical contre le Pérou à Paris, le technicien sénégalais a tenu à recentrer le débat sur la seule vérité sportive : celle du rectangle vert.
 

Interrogé sur les velléités de contestation et les procédures juridiques en cours (notamment la décision du jury d'appel de la CAF et la saisine du TAS par la Fédération Sénégalaise de Football), Pape Thiaw s'est montré imperturbable. Il a rappelé avec force que la légitimité d'un champion d'Afrique se mesurait à la sueur du front de ses joueurs et aux victoires tactiques acquises sur la pelouse, et non dans les bureaux administratifs ou les prétoires des tribunaux. Pour lui, le Sénégal a prouvé sa supériorité sportive face à toute l'Afrique lors de la phase finale du tournoi.


Le sélectionneur national invite ses joueurs et le public sénégalais à ne pas se laisser polluer par les batailles de coulisses et à rester focus sur les prochaines échéances internationales sur le terrain (éliminatoires du Mondial 2026 et de la CAN 2027), là où se forgent les véritables champions.
 

MS/NDARINFO
 


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