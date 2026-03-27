Contentieux CAN 2025 : « On aura 3 étoiles si le Maroc continue ses recours », raille El Hadji Diouf

L'ancien double Ballon d'or africain et légende du football sénégalais, El Hadji Ousseynou Diouf, a réagi avec son ironie habituelle au contentieux juridique opposant le Sénégal et le Maroc concernant le titre de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025. En marge du rassemblement des Lions à Paris, l'ancien attaquant a tourné en dérision les procédures administratives en cours auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF).





Fidèle à son franc-parler légendaire, El Hadji Diouf a balayé d'un revers de main les contestations marocaines extra-sportives. Il a affirmé que si le Royaume chérifien continuait à multiplier les recours juridiques et administratifs dans les bureaux de la CAF pour tenter de récupérer le trophée, le Sénégal finirait par se voir attribuer une troisième étoile dorée tant sa supériorité sur le terrain était évidente lors de la compétition.





Pour l'ambassadeur itinérant du football sénégalais, la seule vérité qui vaille reste celle acquise sur la pelouse par les joueurs de Pape Thiaw. Il appelle les supporters sénégalais à ne pas accorder d'importance aux batailles de procédures et à célébrer dignement le sacre continental des Lions de la Teranga, acquis à la sueur de leur front.





MS/NDARINFO



