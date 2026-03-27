Contentieux CAN 2025 : le Maroc veut mettre le trophée « sous séquestre » et menace le Stade de France

Le feuilleton juridique autour de la CAN 2025 prend une tournure spectaculaire à Paris. Ce vendredi, l'avocat marocain Me Mourad Elajouti, président du Club des avocats du Maroc, a annoncé avoir adressé deux mises en demeure formelles au Stade de France (société d'exploitation) ainsi qu'au groupe GL Events pour empêcher l’exhibition du trophée continental par la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), a appris Ndarinfo de sources médiatiques.





Cette offensive survient alors que la FSF prévoit de présenter le trophée au public ce samedi 28 mars au Stade de France, à 14 h 45 GMT, en marge du match amical Sénégal-Pérou. Le camp marocain soutient qu'à la suite de la décision du jury d'appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) du 17 mars dernier, le Sénégal a été déchu de son titre au profit du Royaume chérifien. L'avocat marocain estime que toute présentation publique du trophée constituerait une « usurpation de titre » et un « trouble manifestement illicite ».





S'appuyant sur l'article 1240 du Code civil français (responsabilité civile), la partie marocaine menace les organisateurs français de poursuites judiciaires et de demandes de dommages-intérêts s'ils prêtent leur concours à l'événement. De leur côté, les conseils de la FSF, réunis jeudi en conférence de presse à Paris, maintiennent fermement que le Sénégal est le seul vainqueur légitime sur le terrain et ont saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour faire casser la décision de la CAF.





MS/NDARINFO



