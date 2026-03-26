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Décryptage Juridique : Le Sénégal gardera son trophée et ses médailles de la CAN 2025

Jeudi 26 Mars 2026 - 12:07

Décryptage Juridique : Le Sénégal gardera son trophée et ses médailles de la CAN 2025

Dans l'imbroglio juridique qui oppose le Sénégal à la CAF et au Maroc pour la finale de la CAN 2025, Maître Seydou Diagne, coordonnateur du pool d'avocats de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), a tenu une conférence de presse rassurante à Paris ce jeudi 26 mars 2026. L'avocat sénégalais a été catégorique : « À ce jour, aucune décision n’ordonne au Sénégal de restituer le trophée ou les médailles ».
 

Si le jury d’appel de la CAF a déclaré le Maroc vainqueur de l'édition sur tapis vert (3-0), il a en revanche rejeté deux requêtes majeures de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) qui exigeait le retrait formel du titre au Sénégal et l'attribution de l'ensemble des récompenses matérielles et financières (Prize Money).

Alors que le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne a confirmé avoir officiellement reçu l'appel du Sénégal le 25 mars 2025 pour faire annuler ce forfait, Me Seydou Diagne rappelle que la CAF n'a toujours pas daigné notifier ses motivations écrites à la FSF, bloquant ainsi le début de la procédure suisse.
 

MS/NDARINFO

 


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