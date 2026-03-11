Ouakam : La BNLPC démantèle une centrale de piratage audiovisuel géante

La Brigade Nationale de Lutte contre la Piraterie et la Contrefaçon (BNLPC) a frappé un grand coup dans le secteur de l'audiovisuel ce lundi 9 mars 2026. Une opération d'envergure menée à Ouakam, à proximité du marché, a permis de démanteler une station de redistribution illégale particulièrement sophistiquée, nichée au deuxième étage d'un immeuble R+2.



Bien que les locaux fussent inoccupés au moment de l'assaut, l'infrastructure technique mise au jour témoigne de l'ampleur du réseau.





Le matériel saisi, désormais sous scellés, révèle une organisation quasi professionnelle capable de pirater et de redistribuer les signaux des plus grands bouquets internationaux (Canal+, BeIN Sports, Orange TV, Star Times, etc.). Outre les 81 décodeurs et les 60 récepteurs à fibre optique, les enquêteurs ont mis la main sur des racks systèmes et un dispositif d'alimentation solaire de secours, garantissant une diffusion continue.



Une convocation a été laissée à l'attention du principal suspect, dont l'identification formelle est en cours, tandis que les investigations se poursuivent pour démanteler les ramifications de ce réseau clandestin.





MS/NDARINFO



