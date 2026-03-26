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Coulisses du vestiaire parisien : La discussion entre Hakimi et Mbaye sur la CAN

Jeudi 26 Mars 2026 - 06:33

Coulisses du vestiaire parisien : La discussion entre Hakimi et Mbaye sur la CAN

Les réactions se multiplient dans les vestiaires européens à la suite du retrait du sacre de la CAN 2025 au Sénégal par la Confédération Africaine de Football (CAF) au profit du Maroc (forfait 3-0).

Le jeune talent sénégalais du Paris Saint-Germain, Ibrahima Mbaye, s'est confié sur les échanges qu'il a eus à ce sujet avec son coéquipier en club et capitaine de la sélection marocaine, Achraf Hakimi. C'est d'ailleurs ce dernier qui lui a appris la nouvelle de la décision administrative de l'instance continentale : « Tu as vu les infos ? Ils nous ont donné le trophée », lui a glissé le Lion de l'Atlas.
 

Face à cette annonce, le jeune Lion de la Teranga a affiché un flegme et une sérénité totale, balayant d'un revers de main la bataille juridique des instances sportives pour ne retenir que la vérité du rectangle vert. Pour Ibrahima Mbaye, cette décision sur tapis vert ne souffre d'aucune contestation sportive réelle : « Nous, on a gagné sur le terrain. La médaille est toujours chez moi, le trophée aussi. Ça ne change rien ».

Une sortie médiatique forte qui démontre l'état d'esprit du vestiaire sénégalais, imperméable aux sanctions administratives de la CAF alors que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) mène la riposte devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne.
 

MS/NDARINFO
 


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