Pastef enregistre une nouvelle fusion à Ndoffane

Le mouvement Alliance pour le Développement/And Defar (ADN), dirigé par Cheikh Thiaw, a décidé de fusionner avec Pastef, selon un communiqué de la section communale de Pastef Ndoffane, signé par son coordonnateur Mamadou Ndao.





Cette décision s'inscrit dans le sillage de l'appel lancé par Ousmane Sonko en faveur de la massification du parti et de son ouverture à de nouveaux adhérents.





La coordination de Pastef Ndoffane, dans le département de Kaolack, précise avoir été officiellement saisie par le directoire national ce samedi 13 juin 2026 afin d'être informée de cette fusion, et a jugé nécessaire d'en informer l'ensemble de ses militants, sympathisants et responsables locaux. Les modalités de poursuite du processus seront communiquées en temps opportun.





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