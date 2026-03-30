Coupe du Monde 2026 : Kylian Mbappé désigne le Sénégal comme le danger majeur

À quelques mois du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé a tenu à recadrer les ambitions et l’état d’esprit du groupe France. Dans une déclaration qui fait grand bruit dans les médias internationaux, l'attaquant vedette du Real Madrid a appelé ses coéquipiers à une humilité absolue, citant nommément le Sénégal comme un avertissement salvateur contre tout excès de confiance.





« Si on arrive en pensant qu’on va gagner la Coupe du Monde, le Sénégal va nous rentrer dedans et on va revenir sur terre très rapidement », a martelé le capitaine des Bleus. Ce message, à la fois clair et percutant, souligne la montée en puissance de la sélection sénégalaise sur l'échiquier mondial. Mbappé, qui connaît bien la valeur des Lions de la Teranga, refuse que son équipe sombre dans une autosatisfaction qui pourrait s'avérer fatale dès le premier tour du tournoi.





Pour l'attaquant madrilène, l'équipe du Sénégal n'est plus une surprise, mais une nation de football capable de bousculer les plus grandes puissances mondiales par son intensité physique et sa qualité technique. Ce discours, empreint d'un profond respect, vient confirmer la crainte grandissante que le Sénégal inspire désormais à ses adversaires les plus prestigieux. Loin des déclarations diplomatiques habituelles, Mbappé préfère miser sur la lucidité pour préparer un tournoi où chaque détail comptera.





Cette mise en garde intervient alors que le Sénégal, auréolé de sa récente victoire face au Pérou au Stade de France, enchaîne les performances de haut niveau.



MS/NDARINFO



