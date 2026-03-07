Connectez-vous
Saisie de stéroïdes et d'aphrodisiaques illicites : La BNLPC frappe à Thiaroye

Samedi 7 Mars 2026

La Brigade Nationale de Lutte contre la Piraterie et la Contrefaçon (BNLPC) a démantelé, ce 5 mars 2026, un important dépôt illicite de médicaments contrefaits situé face à la mairie de Thiaroye. L'opération a conduit à l'arrestation de deux frères qui exploitaient une cantine de vente illégale depuis 2023.

La perquisition a permis de saisir des produits extrêmement dangereux, notamment des huiles de développement mammaire et fessier, ainsi que des sirops contenant des antihistaminiques, des aphrodisiaques et des stéroïdes anabolisants.
 

Les deux mis en cause ont été déférés ce vendredi 6 mars 2026 devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Guédiawaye. Ils sont poursuivis pour vente illicite de médicaments, exercice illégal de la profession de pharmacien et mise en danger de la vie d’autrui. Cette saisie majeure intervient dans un contexte de renforcement de la surveillance des marchés informels de produits pharmaceutiques dans la banlieue dakaroise.
 

MS/NDARINFO
 


