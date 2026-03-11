Faits divers : 9 femmes victimes d'un escroc à moto aux Parcelles Assainies

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies U15 a mis fin aux agissements d'un prédateur urbain particulièrement ingénieux ce samedi 7 mars 2026. L'individu, un multirécidiviste déjà connu des services de police et de gendarmerie, a été interpellé pour association de malfaiteurs, vols multiples avec usage de moyen roulant et escroquerie.



Son arrestation fait suite à une vague de plaintes déposées par des femmes ayant toutes été victimes d'un scénario parfaitement rodé.





Le mode opératoire du suspect était toujours le même : circulant à bord d'une motocyclette Burgman grise, il abordait ses victimes aux arrêts de bus en leur proposant un transport gratuit. Une fois la confiance établie, il les convainquait de ranger leur sac dans le coffre sous le siège. En cours de trajet, il simulait l'approche d'un contrôle de police et, prétextant que la passagère ne portait pas de casque, la sommait de descendre en urgence pour "éviter une amende". Dès qu'elle posait pied à terre, il redémarrait en trombe avec ses effets personnels.



À ce jour, neuf victimes l'ont déjà formellement identifié, tandis que des bijoux et sacs vides ont été retrouvés dissimulés dans sa selle.





MS/NDARINFO



