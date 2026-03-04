Saint-Louis : 2ème édition de la conférence du Daara Serigne Ahmadou Bamba Diop, ce 07 mars

La 2ème édition de la grande conférence du Daara se tiendra le 07 mars 2026 à Léona pour honorer l'héritage de Serigne Ahmadou Bamba Diop. Cet événement religieux, placé sous le signe de la foi et de la transmission, constitue un moment fort de communion pour la communauté. Les anciens talibés ainsi que les parents d'élèves sont vivement invités à se mobiliser pour garantir le succès total de cet hommage solennel.