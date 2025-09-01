Dakar : l’Assemblée nationale appelle l’OCI à rejeter la judaïsation d’Al Qods

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye, a appelé lundi les pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) à « rejeter sans équivoque la tentative de judaïsation » de Jérusalem, qu’il a qualifiée de « patrimoine sacré des trois religions révélées ».



S’exprimant à l’ouverture de la 54ᵉ session du comité exécutif de l’Union parlementaire de la Conférence islamique (UPCI), tenue à Dakar, M. Ndiaye a exhorté l’OCI à dénoncer « avec la plus grande fermeté le génocide en cours » en Palestine et à soutenir la solution à deux États comme voie de règlement du conflit israélo-palestinien.



« La Palestine n’est pas seulement une cause, elle est notre cause commune », a insisté le président de l’Assemblée, rappelant que l’incendie criminel de la mosquée Al-Aqsa en 1969 avait conduit à la création de l’OCI. Il a plaidé pour que les États membres portent « haut et fort la voix du peuple palestinien dans toutes les enceintes diplomatiques ».



Au-delà de la question palestinienne, Malick Ndiaye a appelé à bâtir une « oumma forte, respectée et influente », en insistant sur la nécessité de décisions courageuses face aux défis que sont le terrorisme, la protection des minorités musulmanes et la défense des droits humains, notamment ceux des femmes et des enfants.



Le président de l’Assemblée a également mis en avant le rôle déterminant du Sénégal au sein de l’OCI, en tant que président du Comité onusien pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.



