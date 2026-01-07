Demande de clarifications sur le protocole d'accord de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie. Par Mamadou Lamine DIOP

LETTRE OUVERTE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL





Objet : Demande de clarifications sur le protocole d'accord de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie dans un contexte de "jub, jubal, jubanti"





Monsieur le Président de la République,



Dans l'esprit du jub, jubal, jubanti qui guide votre gouvernance et nourrit l'espoir d'un Sénégal fondé sur la transparence, la justice et la responsabilité, le mouvement And Defar Sunu Gox souhaite attirer votre haute attention sur les zones d'ombre persistantes autour du protocole d'accord de pêche conclu entre le Sénégal et la République islamique de Mauritanie.





Depuis plusieurs jours, un débat nourri oppose les données officielles du protocole aux réalités vécues par les pêcheurs artisanaux, qui affirment n'avoir constaté aucune réduction effective de leurs coûts d'accès aux licences. Cette situation crée incompréhension, frustration et suspicion au sein des communautés côtières déjà fragilisées par les difficultés du secteur.





Selon les chiffres rendus publics, le quota global alloué aux pêcheurs sénégalais s'élève à 50 000 tonnes, réparties entre environ 500 pirogues. Sur cette base, les professionnels de la mer estiment que le coût réel des licences devrait être en cohérence avec les dispositions annoncées. Pourtant, ils déclarent avoir payé 1 340 000 FCFA, un montant jugé largement supérieur à ce qu'ils considèrent comme logique au regard du protocole.





Dès lors, plusieurs questions légitimes se posent et appellent des éclaircissements :



Quels sont les mécanismes exacts qui déterminent le coût final des licences pour les pêcheurs ?

Comment s'explique l'écart entre les estimations théoriques et les sommes réellement versées ?

Quels dispositifs assurent la transparence dans la distribution, la facturation et la gestion des licences ?

Pourquoi les pêcheurs ne perçoivent-ils aucune amélioration ou allègement malgré les annonces officielles concernant l'accompagnement de l'État ?

Monsieur le Président de la République, au nom du jub, jubal, jubanti, il est essentiel que ces incohérences soient levées afin de restaurer la confiance, apaiser les tensions et garantir une gouvernance juste et équitable de nos ressources halieutiques.





C'est pourquoi nous sollicitons respectueusement :



Une clarification officielle sur les modalités d'application du protocole d'accord ; Des explications précises sur la différence entre les coûts annoncés et les montants effectivement payés par les pêcheurs ; La publication des documents relatifs à la facturation, à la répartition des quotas et aux engagements financiers du protocole ; La mise en place d'un mécanisme transparent, participatif et inclusif associant les organisations de pêcheurs aux processus de suivi et aux futures négociations.

Monsieur le Président de la République, une communication claire, accessible et transparente sur ce dossier constituerait un acte fort, conforme à vos engagements, et indispensable pour préserver la paix sociale dans nos communautés côtières.





Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.





Mamadou Lamine DIOP

Coordinateur du mouvement And Defar Sunu Gox

Pour le Mouvement And Defar Sunu Gox



