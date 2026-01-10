Riz brisé: le gouvernement fixe le prix plafond à 300 francs CFA le kg

Dans la capitale sénégalaise, les prix plafond s'établissent comme suit : 270.000 francs CFA par tonne pour l'importation, 274.000 francs CFA par tonne pour la vente en gros, 280.000 francs CFA par tonne pour la demi-gros, et 300 francs CFA par kilogramme pour la vente au détail.

