Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Riz brisé: le gouvernement fixe le prix plafond à 300 francs CFA le kg

Samedi 10 Janvier 2026

Riz brisé: le gouvernement fixe le prix plafond à 300 francs CFA le kg

Le Ministère de l'Industrie et du Commerce vient de publier un arrêté établissant les prix plafond du riz brisé ordinaire importé dans la région de Dakar.
 

Conformément au décret n°2022-89 du 17 janvier 2022 relatif aux régimes de prix et aux procédures de dénouement du contentieux économique, l'arrêté fixe les tarifs maximums pour le riz brisé d'origine indienne, vietnamienne, thaïlandaise, pakistanaise et myanmaraise.
 

Dans la capitale sénégalaise, les prix plafond s'établissent comme suit : 270.000 francs CFA par tonne pour l'importation, 274.000 francs CFA par tonne pour la vente en gros, 280.000 francs CFA par tonne pour la demi-gros, et 300 francs CFA par kilogramme pour la vente au détail.


Pour les autres régions du pays, ces prix seront majorés d'un différentiel de transport qui sera déterminé par le Conseil régional de la Consommation de chaque zone.
 

L'arrêté impose également aux commerçants de publier les prix fixés de manière visible et lisible dans leurs points de vente, notamment par le biais de marquage, d'étiquetage et d'affichage appropriés.
 

Les infractions à ces dispositions seront sanctionnées conformément à la législation en vigueur.
 

Cette mesure fait suite à l'avis du Conseil national de la Consommation émis le 18 décembre 2025.
 

Le Directeur du Commerce intérieur est chargé de l'application de cet arrêté, qui a été signé par le Dr Serigne Guèye Diop, Ministre de l'Industrie et du Commerce.
 

MS/CSS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

CAN 2025: le gouvernement congolais offre une Jeep à Michel Kuka, l'homme-statue "Lumumba"

CAN 2025: le gouvernement congolais offre une Jeep à Michel Kuka, l'homme-statue "Lumumba"
Devenu la star des tribunes lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, Michel Kuka...

Le Sud-Africain Abongile Tom au sifflet du derby Sénégal-Mali

Le Sud-Africain Abongile Tom au sifflet du derby Sénégal-Mali
La CAF a procédé à un changement de dernière minute dans la désignation arbitrale du quart de...

Koulibaly retrouve les Lions pour sa 101e sélection face au Mali

Koulibaly retrouve les Lions pour sa 101e sélection face au Mali
Le Sénégal retrouve son capitaine Kalidou Koulibaly, de retour après un match de suspension, pour...

Pape Thiaw refuse le piège tendu par Saintfiet: "Ça reste un match de football"

Pape Thiaw refuse le piège tendu par Saintfiet: "Ça reste un match de football"
Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a répondu avec calme et maturité aux déclarations musclées...

Pape Gueye salue l'apport d'Idrissa Gana Gueye: "Il a 36 ans, mais on dirait qu'il en a 20"

Pape Gueye salue l'apport d'Idrissa Gana Gueye: "Il a 36 ans, mais on dirait qu'il en a 20"
Le milieu de terrain sénégalais Pape Gueye a salué mercredi en conférence de presse l'apport...
LES PLUS LUS

Santé : Le Drepaf, médicament contre la drépanocytose fabriqué à Dakar, redonne espoir aux malades

04/01/2026

Keur Massar: démantèlement d'un réseau pornographique aux ramifications internationales

06/01/2026

Diomaye Faye institue une indemnité de logement de 100.000 FCFA pour tous les agents de l'État

07/01/2026

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

06/01/2026

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN

04/01/2026

GTA, pont de Rosso, mobilité: ce qu'il faut retenir du communiqué conjoint

08/01/2026

Autoroute Dakar - Saint-Louis : Le collectif des 1300 impactés "rassuré" après la rencontre avec le gouverneur

03/01/2026
SERVICES