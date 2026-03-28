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Détournement de 215 millions de FCFA à la BSIC : la DSC interpelle un suspect à Saint-Louis

Samedi 28 Mars 2026 - 09:41

Détournement de 215 millions de FCFA à la BSIC : la DSC interpelle un suspect à Saint-Louis

Les enquêteurs de la Division spéciale de cybersécurité (DSC) ont procédé samedi à l'interpellation d'un suspect clé dans l'affaire du détournement de 215 millions de FCFA au préjudice de la Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce (BSIC), a-t-on appris de sources sécuritaires. L'arrestation a eu lieu à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, après plusieurs jours de traque technologique.
 

Le suspect, dont l'identité n'a pas été révélée, est soupçonné d'avoir participé à une intrusion frauduleuse dans le système informatique de l'institution bancaire. Selon les premiers éléments de l'enquête relayés par Seneweb, des virements suspects auraient été opérés vers plusieurs comptes tiers, avant d'être retirés dans différentes agences à travers le pays. La saisie de matériel informatique et de supports numériques lors de l'opération à Saint-Louis devrait permettre d'identifier d'éventuels complices internes ou externes.
 

Cette affaire de fraude bancaire de grande ampleur intervient dans un contexte de renforcement de la surveillance électronique des transactions financières au Sénégal. La DSC, unité d'élite de la police nationale, cherche désormais à déterminer si ce réseau dispose de ramifications internationales, compte tenu de la nature des protocoles de sécurité contournés.
 

Le prévenu a été transféré à Dakar pour les besoins de l'enquête et devrait être présenté au parquet pour association de malfaiteurs, intrusion informatique et vol de deniers privés.
 

ms/ndarinfo
 


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