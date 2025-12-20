Deux Sénégalais parmi les jeunes Africains les plus influents de 2025

Les sénégalais Claudia Senghor et Mamadou Diakhaté figurent sur la listes des jeunes Africains ayant le plus marqué l’année 2025 par leur engagement citoyen et leur impact social positif, selon la BBC.





Claudia Senghor, diplômée en agroéconomie, est la fondatrice de la plateforme Agrobabe, spécialisée dans l’entrepreneuriat agricole, la formation et la création de contenus numériques.



Son objectif est de rendre l’agriculture attractive pour la jeunesse africaine. Suivie par plus de 350 000 abonnés, elle a été distinguée pour sa capacité à vulgariser les savoirs agricoles tout en promouvant des modèles économiques durables. Elle a notamment été panéliste principale au Forum africain des systèmes alimentaires (AFSA) 2025 tenu à Dakar.





Mamadou Diakhaté, instituteur de profession, s’est quant à lui illustré par ses actions humanitaires dans les zones rurales. Grâce à l’appui de bénévoles et de campagnes de financement participatif, il a permis la construction de plus de 100 puits d’eau dans des villages isolés du Sénégal.



Il est également le fondateur de Simple Action Citoyenne, une initiative dédiée à l’éducation des enfants défavorisés.



En 2025, M. Diakhaté a lancé le projet “L’Épopée Dakar”, en partenariat avec la France, visant à créer un centre d’entrepreneuriat, de formation et de mentorat, avec un investissement de 680 millions FCFA, au bénéfice de 6 000 jeunes par an.





Ces deux figures sénégalaises illustrent la dynamique d’innovation, de résilience et de transformation sociale qui anime une partie croissante de la jeunesse africaine.



