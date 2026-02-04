Connectez-vous
AS Monaco : Krépin Diatta réintégré dans la liste pour la Ligue des Champions

Mercredi 4 Février 2026

 L'international sénégalais Krépin Diatta s'apprête à retrouver les sommets européens. Écarté de la liste initiale pour la Ligue des Champions en début de saison, le champion d'Afrique 2022 va être réintégré dans l'effectif de l'AS Monaco pour la phase finale de la compétition. Selon les informations rapportées par L’Équipe ce mercredi soir, cette décision vient récompenser une forme exceptionnelle et une régularité de haut niveau affichée par le Lion de la Teranga depuis l'ouverture du championnat.
 

Auteur de prestations remarquées à chaque fois qu'il a enfilé le maillot monégasque cette saison, Diatta a su transformer les interrogations nées de son absence initiale en une évidence sportive. Avec onze matchs de Ligue 1 au compteur, il s'est imposé comme un élément fiable du dispositif de l'entraîneur. Cette réintégration n'est pas isolée, puisque le club de la Principauté a également décidé d'intégrer ses nouvelles recrues hivernales, l'Ivoirien Simon Adingra et le défenseur Wout Faes, pour renforcer son groupe avant les prochaines échéances continentales.
 

Pour Krépin Diatta, ce retour en grâce marque une étape clé de sa saison. Longtemps freiné par des pépins physiques par le passé, le Sénégalais semble avoir retrouvé la plénitude de ses moyens. Sa polyvalence et son impact offensif seront des atouts majeurs pour l'AS Monaco, qui nourrit de grandes ambitions dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs.
 

MS/NDARINFO

 


