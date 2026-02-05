Derrière l'arrestation d'un Sénégalais : un réseau de cannabis démantelé à Rosso - Mauritanie

Le tribunal de la ville de Rosso, en Mauritanie, a condamné cinq étrangers à l'expulsion du pays et deux autres à une peine d'emprisonnement dans une prison civile, après les avoir reconnus coupables de trafic de cannabis, selon les informations fournies par le correspondant de Sahara Media à Rosso.





Des sources judiciaires ont indiqué que la brigade de gendarmerie de Rosso a arrêté les accusés mardi, à la suite d'une enquête menée auprès d'un ressortissant sénégalais trouvé en possession d'une quantité de cannabis qu'il vendait en collaboration avec un ressortissant guinéen.





L'arrestation initiale du ressortissant sénégalais a permis aux enquêteurs de démanteler un réseau de trafic de drogue opérant dans la zone frontalière.



L'enquête a révélé que les suspects opéraient de manière organisée, avec une répartition des rôles entre les différents membres du réseau.





Les mêmes sources ont ajouté que le tribunal avait décidé de placer un citoyen mauritanien sous surveillance judiciaire, après que son nom ait été mentionné dans l'enquête à la suite de la déposition d'un des suspects. Cette mesure de surveillance suggère l'existence de ramifications locales du réseau de trafic.



MS/NDARINFO



