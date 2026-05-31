Saint-Louis : 66 migrants interpellés après un échouement

Une opération conjointe d’envergure menée par la brigade territoriale de Saint-Louis, avec l’appui de l’escadron de surveillance et d’intervention (ESI) de Saint-Louis 1, a permis l’interpellation de 66 candidats à la migration irrégulière ce samedi 30 mai 2026, vers 9 heures, sur la Langue de Barbarie.



Selon les précisions fournies par le colonel Ibrahima Ndiaye, les forces de sécurité et de défense sont promptement intervenues après avoir reçu un renseignement signalant la présence d’une pirogue échouée avec plusieurs migrants à son bord. Les premières investigations ouvertes par les enquêteurs ont mis en lumière l’existence présumée d’un réseau de convoyeurs organisé à dimension internationale.







L’embarcation en détresse, qui avait initialement quitté les côtes gambiennes dans la nuit du 26 au 27 mai 2026 à destination de l’Espagne, a été piégée par les éléments climatiques. Après quatre jours d'une éprouvante traversée en mer, les mauvaises conditions météorologiques ont contraint l’équipage à dévier de sa trajectoire pour rejoindre d'urgence les côtes du quartier de Guet-Ndar.





Bien que plusieurs occupants aient réussi à prendre la fuite sur la plage avant le déploiement du cordon sécuritaire, les agents ont immobilisé 66 personnes, dont 52 Sénégalais (parmi lesquels deux femmes) et 14 ressortissants gambiens (dont huit femmes).





Le matériel saisi comprend une pirogue, un moteur de marque Yamaha de 60 chevaux et deux bidons de carburant de 60 litres, tandis qu'une enquête judiciaire reste ouverte pour traquer les organisateurs.





MS/NDARINFO



