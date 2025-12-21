Diama : vers un centre multifonctionnel pour adolescents et jeunes

Un forum de mobilisation de ressources a réuni samedi à Diama les acteurs locaux et plusieurs partenaires stratégiques autour d’un projet de création d’un centre multifonctionnel intégré dédié aux adolescents et aux jeunes de la commune.





Portée par le projet Alliance Transformative, l’initiative vise à mettre en place un espace complet regroupant santé, formation et insertion professionnelle pour répondre aux besoins de la jeunesse locale.





Le futur centre, dont un terrain de cinq hectares a été officiellement attribué par la municipalité, ambitionne de proposer un cadre sécurisé et confidentiel pour la santé reproductive, un pôle de formation orienté vers les métiers agricoles ainsi qu’un espace d’apprentissage pratique destiné à favoriser l’autonomisation économique des jeunes.





Le projet est soutenu par plusieurs organisations partenaires, dont les ONG Jeunesse et Développement (JED), RAES, le Réseau Siggil Jigéen et Equipop.





Présidant la rencontre, le maire de Diama, Oumar Mbourele Sow, a salué la démarche, annonçant un appui financier initial d’un million de francs CFA destiné à la plateforme « Womal Ndawyi ». « Nous avons bon espoir que ce projet aboutira avec succès », a-t-il déclaré.





Zidane Diallo, conseiller municipal et président de la commission santé, a souligné « l’importance de soutenir les jeunes dans leur santé et leur formation », appelant les familles à renforcer les liens entre parents et enfants.





Ce forum marque une étape majeure dans le lancement du projet, appelé à devenir un outil structurant pour l’avenir de la jeunesse de Diama.





