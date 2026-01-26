Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Diamaguène : Six individus arrêtés après une agression violente à Poste Thiaroye

Lundi 26 Janvier 2026

Le Commissariat d'arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao a démantelé samedi une bande de six individus impliqués dans une agression violente commise le même jour à Poste Thiaroye. Les suspects ont été interpellés pour association de malfaiteurs, vol avec violence commis avec usage de moyen de locomotion, complicité et détention de stupéfiants.
 

L'alerte a été donnée samedi aux environs de cinq heures du matin par une victime agressée au niveau de Poste Thiaroye. Selon ses déclarations aux forces de l'ordre, deux individus circulant à bord d'un scooter lui ont arraché son sac contenant un téléphone de marque iPhone 14 Pro Max, des ordonnances médicales et une importante somme d'argent non précisée.
 

Les investigations rapidement entreprises par les enquêteurs ont permis de localiser les suspects dans le secteur de Diamaguène. Une descente effectuée sur les lieux a permis de surprendre six individus réunis dans une chambre. La victime, accompagnant les forces de l'ordre, a formellement identifié ses deux agresseurs parmi le groupe interpellé.
 

La perquisition de la chambre a permis de mettre la main sur plusieurs pièces à conviction. Les enquêteurs ont découvert une quantité de chanvre indien dont la propriété a été reconnue par quatre des six individus présents. Deux scooters, dont celui ayant servi à l'agression, ainsi qu'une moto de type Jakarta ont également été saisis par les forces de l'ordre.
 

Les deux principaux suspects ont reconnu sans détour les faits de vol avec violence qui leur sont reprochés lors de leur audition. L'ensemble de la bande a été placé en garde à vue au Commissariat d'arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao. Les trois engins motorisés ont été consignés pour les besoins de l'enquête en cours.

MS
 


