Dimbali Sama Cosaan" : Des Saint-Louisiens de Dakar offrent du matériel aux districts sanitaires et à l'école de Bango

Sama Cosaan" ont offert mercredi des matériels sanitaires pour les districts sanitaires de Khor et Cité Vauvert ainsi que des matériels scolaires pour l'école de Bango. Une initiative menée grâce à l'appui de partenaires "Africa United" basés en Italie.





Un geste désintéressé pour Saint-Louis

"C'est un geste désintéressé, c'est un début. Nous avons voulu le faire depuis longtemps et avons travaillé pour sa matérialisation. Nous comptons en 2026 faire un don plus important encore et qui permettra à toute la ville d'en bénéficier", a déclaré Youssou Ndiaye, président de l'association Dimbali Sama Cosaan.





Cette cérémonie de remise de dons témoigne de l'attachement des Saint-Louisiens de la diaspora à leur ville d'origine. L'association "Dimbali Sama Cosaan", qui regroupe des ressortissants de Saint-Louis établis dans la capitale dakaroise, démontre ainsi que la solidarité envers Ndar reste forte malgré la distance.





Dix lits et un électrocardiogramme pour les districts sanitaires

Les districts sanitaires de Khor et Cité Vauvert ont reçu un don composé de 10 lits d'hospitalisation et un appareil électrocardiogramme, des équipements qui viendront renforcer les capacités d'accueil et de diagnostic des structures de santé saint-louisiennes.





L'école de Bango n'a pas été oubliée avec une imprimante et un important don de rames de papiers, des cahiers, stylos et crayons pour les élèves, du matériel essentiel pour améliorer les conditions d'apprentissage des enfants.





Des projets plus ambitieux pour 2026

Fort de ce premier don réussi grâce au partenariat avec "Africa United" basé en Italie, l'association Dimbali Sama Cosaan annonce déjà des projets plus ambitieux pour l'année 2026, avec un don d'une ampleur plus importante qui devrait bénéficier à l'ensemble de la ville de Saint-Louis.





Cette dynamique de solidarité illustre le rôle crucial que peuvent jouer les associations de la diaspora dans le développement de leurs régions d'origine, en complément des efforts des pouvoirs publics pour améliorer l'accès aux soins et à l'éducation à Saint-Louis.







